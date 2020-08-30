Ex-secretário de Hartung também na disputa a prefeito de Guarapari

Coronel Ferrari é pré-candidato a prefeito de Guarapari Crédito: Facebook

Militar da ativa, Ferrari só precisa se filiar a um partido na ata da convenção, para poder participar da eleição. Mas garante que será candidato pelo Partido Social Democrático (PSD), tendo o nome já referendado pelas direções nacional, estadual e municipal. Além do PSD, sua coligação contará com o MDB e com o Partido da Mulher Brasileira (PMB). São aliados que ele considera certos, enquanto ainda busca atrair outras siglas.

Para essa disputa, o coronel apresenta bandeiras ligadas à segurança pública, como a criação da guarda municipal, de uma escola cívico-militar e do programa Patrulha Rural. Também pretende reativar o trabalho dos ambulantes na cidade, implantando o programa Praça Viva, nos moldes de Vila Velha e Vitória, para regularizar a atuação desses profissionais em Guarapari.

Na área de mobilidade urbana, quer regularizar o trânsito da cidade e criar ciclofaixas e ciclovias. No turismo, vocação do município, quer potencializar a matriz de turismo de negócios, de aventura e de esporte. “Aqui ainda se pratica um turismo arcaico, de balneário, de 1980. Precisamos transformar Guarapari numa cidade-destino”, defende o coronel, também engenheiro mecânico e bacharel em Direito.

Mas sua maior bandeira é aquela também citada por outros adversários do atual prefeito, Edson Magalhães (PSDB): “A saúde é a principal bandeira. A saúde em Guarapari está um descaso. Não temos médicos, não temos remédios, as consultas demoram anos para serem feitas. O prefeito acabou com o programa Saúde da Família e com o programa Saúde Escolar. Estão largando as pessoas sem atendimento. O hospital aqui é ‘hospital de campanha’: prometido a cada dois anos”, critica o oficial.

OS OUTROS POSTULANTES

Gedson Merízio (PSB). Junta-se ainda a outros estreantes na disputa majoritária em Guarapari que também pretendem surpreender, como a vereadora Fernanda Mazzelli (Republicanos). Ferrari tem um páreo muito duro pela frente. Além do próprio Magalhães, ele concorre com outros desafiantes com muito mais história e recall político na cidade, como o deputado estadual Carlos Von (Avante) e o ex-vereador(PSB). Junta-se ainda a outros estreantes na disputa majoritária em Guarapari que também pretendem surpreender, como a vereadora(Republicanos).

Além dos já citados, a lista de pré-candidatos a prefeito de Guarapari inclui Raimundo Dantas (Patriota), Antônio Stein (PDT), Edinho Maioli (Podemos), Maria Helena Netto (PP), Professor Claudio Paiva (PRTB), Osiel de Souza (PSC), Sandro Bigossi (PTC) e Professor Adriano ou Barbara Hora (um dos dois pelo PT).