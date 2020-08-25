Marqueteiro de Gandini em Vitória será o mesmo de Luciano em 2016

Fabrício Gandini terá por marqueteiro o jornalista Paulo Pestana Crédito: Tati Beling (Ales) / Correio Braziliense - Montagem de Vitor Vogas

Paulo Pestana, radicado em Brasília. Trata-se do mesmo profissional que assinou, em 2016, a campanha à reeleição do prefeito O deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) já escolheu o “marqueteiro” que vai coordenar sua propaganda eleitoral na campanha a prefeito de Vitória: o jornalista, radicado em Brasília. Trata-se do mesmo profissional que assinou, em 2016, a campanha à reeleição do prefeito Luciano Rezende (Cidadania), principal apoiador de Gandini no novo pleito municipal. Na ocasião, Luciano teve sucesso nas urnas, após derrotar em 2º turno o deputado federal Amaro Neto (Republicanos) – então deputado estadual filiado ao Solidariedade.

Atuando em Brasília desde 1973, Pestana trabalhou em alguns dos mais importantes órgãos da imprensa brasileira e atualmente mantém um blog no “Correio Braziliense”, onde publica crônicas às sextas-feiras e aos domingos.

Tal como na campanha passada de Luciano, Pestana ficará encarregado de toda a propaganda de Gandini em cadeia de rádio e TV (horário eleitoral gratuito e inserções ao longo da programação). A contratação de seus serviços já está definida e apalavrada.

Gandini acredita que, até por conta da pandemia, a propaganda em rádio e TV ainda terá grande importância na eleição a prefeito de Vitória, aliada a novas ferramentas de comunicação, como as redes sociais.

“Não podemos nos centrar só em um meio. Teremos que passar a nossa mensagem em todos os veículos disponíveis, e a propaganda de rádio e TV também terá a sua importância para isso. Por exemplo, a maioria das pessoas ainda não sabe o que fizemos quando presidimos a Câmara de Vitória [em 2013/2014], como o fim do voto secreto, para citar um exemplo.”

Outra posição importante na equipe de campanha já foi preenchida por Gandini. Para coordenar a elaboração do seu plano de governo, o deputado escolheu a empresária e atriz Tayana Dantas. Filha do CEO da Universidade Vila Velha (UVV), José Luiz Dantas, Tayana filiou-se ao Cidadania em junho do ano passado , a convite do próprio Gandini – presidente estadual do partido –, em ato realizado na Câmara de Vitória.

Tayana Dantas, entre Luciano Rezende, Fabrício Gandini e Josias da Vitória, em seu ato de filiação, na Câmara de Vitória Crédito: Divulgação/Cidadania

Já o coordenador geral da campanha de Gandini – o papel mais importante na equipe –, segundo o pré-candidato, ainda não foi definido. Por enquanto, afirma, é ele mesmo quem está coordenando os trabalhos.

A propaganda eleitoral, inclusive na internet, será permitida a partir do dia 27 de setembro.

Já o plano de governo dos candidatos a prefeito deve ser protocolado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no ato de registro da candidaturas – que poderá ser requerido pelos partidos até 26 de setembro – e apresentado à população durante a campanha.

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