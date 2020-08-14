Amaro Neto decide não disputar a Prefeitura da Serra

"A minha maior motivação para entrar na política foi a possibilidade de poder fazer algo concreto para que as pessoas tivessem mais igualdade de oportunidades. No trabalho diário como jornalista, eu podia mostrar os problemas e denunciar muitas situações de desigualdade e injustiça. Como homem público, no legislativo, veio a chance de transformar os anseios dos capixabas em leis que garantissem acesso aos direitos e mais qualidade de vida em todo o estado, com destinação de recursos para cada município. Os mandatos de deputado estadual, e agora, de deputado federal, me qualificaram e prepararam para enfrentar os desafios na gestão pública. Este ano, especificamente, tem sido de grande aprendizado frente à uma crise jamais imaginada. Temos trabalhado incessantemente na Câmara Federal, no enfrentamento à pandemia, para aprovar com agilidade todas as medidas que possam trazer dignidade e garantir a saúde da nossa população. É justamente a vontade de continuar ajudando o país a superar a pandemia e fazer as reformas para retomar nossa economia que me fez decidir por prosseguir no mandato em Brasília e não participar das eleições municipais como candidato. O diálogo com as lideranças políticas de nosso estado permanece aberto. Estaremos ao lado daqueles que compartilham do ideal republicano de trabalhar pelo desenvolvimento dos municípios capixabas."