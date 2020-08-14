Amaro Neto decide não disputar a Prefeitura da Serra

O deputado federal Amaro Neto (Republicanos) anunciou, nesta sexta-feira (14), que não será candidato a prefeito da Serra. Por meio de comunicado oficial, ele afirmou que continuará com o mandato em Brasília, atuando no Congresso Nacional.
"É justamente a vontade de continuar ajudando o país a superar a pandemia e fazer as reformas para retomar nossa economia que me fez decidir por prosseguir no mandato em Brasília e não participar das eleições municipais como candidato", afirmou.
Amaro é jornalista e está em seu primeiro mandato de deputado federal no Congresso Nacional. Eleito em 2018, ele foi o candidato mais votado para uma vaga na Câmara dos Deputados na história do Espírito Santo, com 181.813 votos. Antes, ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa (2014-2018).
Em 2016, disputou as eleições municipais para prefeito de Vitória. O parlamentar foi para o segundo turno contra o prefeito Luciano Rezende (Cidadania), mas perdeu a disputa. Amaro obteve 48,81% dos votos, contra 51,19% do adversário.
MUDANÇA DE DOMICÍLIO ELEITORAL
Em março deste ano, Amaro Neto transferiu o domicílio eleitoral de Vitória para Serra, abrindo a porta para que disputasse as eleições para prefeito no município. Isso aumentou ainda mais as especulações sobre sua candidatura. O deputado federal era o principal nome do Republicanos na Serra e estava na lista de pré-candidatos do partido para a prefeito na cidade.
O Republicanos tem aumentado o capital político no Espírito Santo. O partido comandado por Roberto Carneiro, diretor-geral da Assembleia Legislativa, conta com o presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), e o deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos), que é pré-candidato a prefeito de Vitória. Nos interesses da sigla está uma possível candidatura de Amaro Neto ao governo do Estado, em 2022, em uma eventual disputa com o governador Renato Casagrande (PSB).
CONFIRA O COMUNICADO DE AMARO NA ÍNTEGRA
"A minha maior motivação para entrar na política foi a possibilidade de poder fazer algo concreto para que as pessoas tivessem mais igualdade de oportunidades. No trabalho diário como jornalista, eu podia mostrar os problemas e denunciar muitas situações de desigualdade e injustiça. Como homem público, no legislativo, veio a chance de transformar os anseios dos capixabas em leis que garantissem acesso aos direitos e mais qualidade de vida em todo o estado, com destinação de recursos para cada município. Os mandatos de deputado estadual, e agora, de deputado federal, me qualificaram e prepararam para enfrentar os desafios na gestão pública. Este ano, especificamente, tem sido de grande aprendizado frente à uma crise jamais imaginada. Temos trabalhado incessantemente na Câmara Federal, no enfrentamento à pandemia, para aprovar com agilidade todas as medidas que possam trazer dignidade e garantir a saúde da nossa população. É justamente a vontade de continuar ajudando o país a superar a pandemia e fazer as reformas para retomar nossa economia que me fez decidir por prosseguir no mandato em Brasília e não participar das eleições municipais como candidato. O diálogo com as lideranças políticas de nosso estado permanece aberto. Estaremos ao lado daqueles que compartilham do ideal republicano de trabalhar pelo desenvolvimento dos municípios capixabas."