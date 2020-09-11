PCdoB lança Ebinho de Moraes como candidato a prefeito na Serra

O empresário Ebinho de Moraes foi lançado pelo PCdoB como candidato a prefeito na Serra Crédito: Arquivo Pessoal

A candidatura do empresário Ebinho de Moraes a prefeito da Serra foi confirmada pelo PCdoB na noite desta quinta-feira (10). O anúncio aconteceu durante convenção do partido, que também apresentou chapa de vereadores. O partido não informou o número de representantes que vão concorrer ao Legislativo.

O evento foi realizado de forma presencial no clube da Boa Convivência, em Laranjeiras. Cerca de 70 pessoas estiveram presentes, segundo o partido, que também afirmou que todas as normas de distanciamento e uso de máscaras foram seguidas devido à pandemia da Covid-19

A convenção é uma exigência da Justiça Eleitoral, para escolha dos candidatos pelos membros dos partidos e registro em ata, antes do registro de candidaturas. Neste ano, além da convenção presencial, estão autorizados encontros em modalidade virtual

Ebinho tem 42 anos e é empresário na Serra. É primeira vez que ele se apresenta como candidato a uma disputa eleitoral. Emocionado com a indicação, ele falou que pretende trazer na campanha um olhar mais próximo ao povo de alguém que "é do povo".

"A população da Serra pode esperar que eu serei o único candidato do município que sabe onde o calo do sapato aperta. Meus filhos estudam na rede municipal, meus pais utilizam o serviço público de saúde. Tudo que eu pretendo fazer é para cuidar melhor do povo, esse é o meu compromisso", declarou.

O nome do candidato foi aprovado pelos membros durante a convenção. O evento foi restrito a filiados e dirigentes do partido. Participaram o presidente estadual do PCdoB, Givaldo Vieira, e a presidente municipal da sigla, Cida Campos.

PRTB LANÇA HANDERSON BRAGA PARA PREFEITO MAS DEIXA ATA EM ABERTO

Durante convenção também na noite desta quinta-feira, o PRTB apresentou a chapa completa de vereadores na Serra, com 26 nomes, sendo 18 homens e oito mulheres. O nome do Capitão Handerson Braga foi lançado como candidato a prefeito, mas a ata da convenção foi deixada em aberto, ou seja, a decisão sobre a candidatura ainda pode mudar.

Handerson Braga é presidente do PRTB na Serra e vice-presidente estadual do partido. Ele afirmou que está à disposição da legenda, mas não descartou composição de chapas com outras siglas.

"Sou pré-candidato a prefeito pelo PRTB, mas decidimos trabalhar melhor a candidatura majoritária até para poder construir outras composições. Vamos deixar a ata em aberto até 26 de setembro", disse. O dia 26 de setembro é o prazo final para pedido de registro de candidaturas na Justiça Eleitoral.