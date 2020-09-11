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Eleições 2020

PCdoB lança Ebinho de Moraes como candidato a prefeito na Serra

Anúncio foi feito durante convenção do partido nesta quinta-feira. No mesmo município, PRTB também realizou encontro para lançar o nome de Capitão Handerson Braga a prefeito

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 09:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 09:55
convenções partidárias
O empresário Ebinho de Moraes foi lançado pelo PCdoB como candidato a prefeito na Serra Crédito: Arquivo Pessoal
A candidatura do empresário Ebinho de Moraes a prefeito da Serra foi confirmada pelo PCdoB na noite desta quinta-feira (10). O anúncio aconteceu durante convenção do partido, que também apresentou chapa de vereadores. O partido não informou o número de representantes que vão concorrer ao Legislativo. 
O evento foi realizado de forma presencial no clube da Boa Convivência, em Laranjeiras. Cerca de 70 pessoas estiveram presentes, segundo o partido, que também afirmou que todas as normas de distanciamento e uso de máscaras foram seguidas devido à pandemia da Covid-19.
A convenção é uma exigência da Justiça Eleitoral, para escolha dos candidatos pelos membros dos partidos e registro em ata, antes do registro de candidaturas. Neste ano, além da convenção presencial, estão autorizados encontros em modalidade virtual.
Ebinho tem 42 anos e é empresário na Serra. É primeira vez que ele se apresenta como candidato a uma disputa eleitoral. Emocionado com a indicação, ele falou que pretende trazer na campanha um olhar mais próximo ao povo de alguém que "é do povo".
"A população da Serra pode esperar que eu serei o único candidato do município que sabe onde o calo do sapato aperta. Meus filhos estudam na rede municipal, meus pais utilizam o serviço público de saúde. Tudo que eu pretendo fazer é para cuidar melhor do povo, esse é o meu compromisso", declarou. 
O nome do candidato foi aprovado pelos membros durante a convenção. O evento foi restrito a filiados e dirigentes do partido. Participaram o presidente estadual do PCdoB, Givaldo Vieira, e a presidente municipal da sigla, Cida Campos.

PRTB LANÇA HANDERSON BRAGA PARA PREFEITO MAS DEIXA ATA EM ABERTO

Durante convenção também na noite desta quinta-feira, o PRTB apresentou a chapa completa de vereadores na Serra, com 26 nomes, sendo 18 homens e oito mulheres. O nome do Capitão Handerson Braga foi lançado como candidato a prefeito, mas a ata da convenção foi deixada em aberto, ou seja, a decisão sobre a candidatura ainda pode mudar.
Handerson Braga é presidente do PRTB na Serra e vice-presidente estadual do partido. Ele afirmou que está à disposição da legenda, mas não descartou composição de chapas com outras siglas. 
"Sou pré-candidato a prefeito pelo PRTB, mas decidimos trabalhar melhor a candidatura majoritária até para poder construir outras composições. Vamos deixar a ata em aberto até 26 de setembro", disse. O dia 26 de setembro é o prazo final para pedido de registro de candidaturas na Justiça Eleitoral.

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Desde a década de 70, município da Serra só teve quatro prefeitos

A convenção ocorreu de forma presencial, na Câmara da Serra. Estiveram presentes apenas pré-candidatos do partido. Todos os protocolos de segurança foram seguidos, segundo dirigentes da legenda.

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