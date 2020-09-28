Quase todos os candidatos a prefeito de Vitória firmam pacto contra desinformação

Audiência pública contou com a presença de candidatos e representantes dos Poderes. Em destaque (com a borda verde), a juíza Gisele de Oliveira, da 52 Zona Eleitoral do Espírito Santo Crédito: Reprodução

O pacto contra as chamadas fake news foi firmado em audiência pública virtual convocada pela juíza da 52ª Zona Eleitoral do Espírito Santo, Gisele Souza de Oliveira. Cada um dos candidatos deu sua palavra em cumprir o acordo estabelecido.

Este evento é um ato de defesa do regime democrático. A disseminação de desinformação é um atentado à própria democracia, ressaltou a magistrada. O eleitor não quer assistir a uma guerra de acusações e baixarias, ele tem o direito de ser informado de um plano de governo.

Nos últimos dois anos, mudanças foram feitas na legislação para o enfrentamento à disseminação de conteúdos falsos, entre elas a responsabilidade delegada aos candidatos e partidos de checar todo o conteúdo compartilhado. Espalhar desinformação com finalidade eleitoral também passou a ser considerado crime, com pena de dois a oito anos de prisão.

Em discurso no evento, a procuradora-geral do Ministério Público do Espírito Santo, Luciana de Andrade, destacou a importância do acordo firmado com os candidatos e pediu para que os eleitores reflitam a respeito do comportamento daqueles que fazem uso de desinformação no processo eleitoral.

"Se esse ou aquele candidato veiculam informações mentirosas, que ofendem a honra e a dignidade de outras pessoas e de outros candidatos, quando estiver no exercício do cargo não será capaz de outras condutas antiéticas e ilegais? Pensem nisso. Nós estaremos de olho", garantiu.

O evento foi convocado pela juíza Gisele Souza de Oliveira Crédito: Reprodução

Cada um dos 12 concorrentes ao pleito em Vitória que esteve presente se comprometeu a trabalhar para o enfrentamento da desinformação nas campanhas. Eles tiveram a oportunidade de se manifestar durante a audiência. O único candidato que não participou do evento foi o deputado estadual Capitão Assumção (Patriota).

A PALAVRA DE CADA UM DOS CANDIDATOS

O vereador Mazinho dos Anjos (PSD) afirmou que o pacto se encaixa com a campanha que pretende fazer como candidato a prefeito de Vitória. Eu tenho minhas bases éticas e essas bases são meu limite para não ultrapassá-las. Podem contar que a campanha do candidato Mazinho e do vice João Sales será com ética, transparência e sem fake news, declarou.

O deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) disse que a boa política não se faz destruindo reputações'' e também firmou o acordo no combate à desinformação. Quero assumir o compromisso de fazer uma eleição limpa e propositiva. Eu concordo com o pacto, é algo importante de ser assinado e, inclusive, é como pautamos a nossa pré-campanha, declarou.

Já Gilbertinho Campos (PSOL) afirmou concordar integralmente com o pacto pela ética no debate eleitoral. No processo eleitoral, a crítica é necessária, mas os ataques pessoais devem ser repelidos para garantir a preservação da democracia e da igualdade no pleito, declarou.

Halpher Luiggi (PL) afirmou que não vai trabalhar com falta de ética, inverdades e imoralidades, mas que desinformação não pode ser confundida com opinião. A gente precisa ter liberdade de opinar, com ética, respeito, apresentando propostas e dizer o que a gente pensa. Isso não pode ser confundido com fake news.

A liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais da democracia e permite que as pessoas manifestem suas ideias e opiniões. Esse direito, contudo, não é absoluto, e não se aplica à divulgação de mentiras, ameaças e incitação à violência.

Já o candidato do PT, o ex-prefeito de Vitória João Coser, ressaltou que seria importante não apenas firmar o pacto, mas cumpri-lo. De acordo com ele, as fake news tiram da eleição o foco do debate real e das propostas. É importante que esse pacto não seja só assinado, mas cumprido, e que os candidatos não permitam que isso aconteça a partir de seus apoiadores.

O deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos) também confirmou adesão ao acordo. Nós, sem dúvida nenhuma, com muito entusiasmo, iremos aderir a este pacto, porque queremos uma campanha propositiva, limpa, que apresenta a cidade propostas e traga o debate na cidade, isso é fundamental, democracia é isso.

O candidato Namy Chequer (PCdoB) garantiu que não será propulsor de desinformação durante o processo eleitoral. Eu me comprometo que da minha parte não vai sair nenhuma fake news, mentira ou infâmia que degrade as candidaturas e distorça os resultados das eleições.

A vereadora Neuzinha de Oliveira (PSDB) elogiou a iniciativa do pacto e disse que era um exemplo a ser seguido por outros municípios. Mais do que reforçar o compromisso com a verdade, nós candidatos devemos ser um canal de disseminação de notícias verdadeiras para os eleitores.

Já o coronel Nylton Rodrigues (Novo) firmou o compromisso com o pacto dizendo que campanhas movidas a ódio e agressões não são boas para ninguém. Declaro meu compromisso moral e ético com o pacto.

Lais Carvalho (PSTU), que ocupa a vaga de vice-prefeita na chapa liderada por Raphael Furtado (PSTU), representou o partido para assumir o compromisso na Capital. Vamos aceitar e cumprir esse pacto, declarou.

O candidato Sérgio Sá (PSB) não esteve presente no evento, mas foi representado pela vice-prefeita da chapa, Laís Garcia (Rede). "Estamos felizes que a Justiça eleitoral, junto com outras instituições, esteja preparada para combater esse atentado à democracia. Nós firmamos nosso compromisso para que essa eleição seja pautada pela verdade, garantiu Laís.