Candidatos de Vitória priorizam feiras em primeiro dia de campanha de rua

Candidatos à Prefeitura de Vitória andaram pelos bairros e nas feiras, neste domingo, primeiro dia da campanha eleitoral Crédito: Montagem/A Gazeta

No primeiro dia de campanha eleitoral , candidatos à Prefeitura de Vitória não abriram mão das feiras e das caminhadas para já começar a pedir votos pelos bairros populares do município. Mesmo com as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus , bairros populosos da Capital receberam, neste domingo (27), a presença dos candidatos para as eleições deste ano.

Em boa parte do tempo, os candidatos respeitaram o uso da máscara, mas não faltaram os tradicionais apertos de mão dirigidos aos eleitores. Houve casos também em que adversários escolheram os mesmos locais para marcar presença.

Nos próximos 12 dias, enquanto não tem início a propaganda gratuita no rádio e na TV, os políticos apostam no trabalho de rua para atrair a atenção dos eleitores. Outros candidatos aproveitaram o domingo para fazer reuniões de planejamento com suas equipes, enquanto a campanha ainda toma corpo.

O candidato Fabrício Gandini (Cidadania) dividiu o domingo entre a Rua de Lazer da Praia de Camburi, em companhia da família, e a região da Ilha das Caieiras, com seu vice, Nathan Medeiros (PSL). O deputado estadual já aproveitou para gravar imagens para o programa eleitoral de TV e conduziu uma reunião com a equipe no comitê de campanha, no bairro Horto.

À noite, participou do culto de aniversário de 36 anos da Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi, no qual também estava outro candidato a prefeito da cidade, o vereador Mazinho dos Anjos (PSD).

Fabrício Gandini (Cidadania) andou pela Ilha das Caieiras, com seu vice, Nathan Medeiros (PSL) Crédito: Divulgação/Fabrício Gandini

Mazinho, por sua vez, além do culto à noite, aproveitou o domingo para realizar caminhadas no comércio e em algumas casas dos bairros São Cristóvão e Tabuazeiro, e também fez reuniões com sua equipe de marketing.

O candidato Mazinho dos Anjos (PSD) caminhou pelos bairros São Cristóvão e Tabuazeiro Crédito: Divulgação/Mazinho dos Anjos

O candidato João Coser (PT) escolheu as feiras livres para encontrar a população. Ele passou pelas dos bairros Santa Martha e Gurigica para apresentar suas propostas. "Observei atento o espaço e notei vários feirantes usando os aventais verdes do Projeto Feira Legal, lançado durante minha primeira gestão, com o objetivo de revitalizar as feiras, oferecer melhores oportunidades aos feirantes e diversificar a oferta de produtos orgânicos", disse Coser, que é ex-prefeito.

O candidato a prefeito de Vitória, João Coser (PT), andou nas feiras de Santa Marta e Gurigica no primeiro dia da campanha eleitoral Crédito: Reprodução/Instagram

Assim como o petista, Lorenzo Pazolini (Republicanos) passou pela feira da Gurigica, e também caminhou por Maruípe. O deputado estadual já vinha com a prática de caminhar pelos bairros aos finais de semana desde a pré-campanha.

Lorenzo Pazolini (Republicanos) cumprimentou eleitores no primeiro dia da campanha eleitoral Crédito: Jansen Lube/Divulgação

A candidata Neuzinha de Oliveira (PSDB) também fez caminhadas para apresentar sua candidatura nos mesmos bairros. "Recebi o carinho dos feirantes e moradores de Gurigica, minha comunidade, e de Maruípe, outra região que tanto me acolhe. Senti claramente o apoio das pessoas que por anos confiaram em mim como vereadora", disse.

Neuzinha de Oliveira (PSDB) andou por Gurigica e Maruípe neste domingo Crédito: Bruno Lopes

O candidato Sérgio Sá (PSB) foi outro que aproveitou o domingo para fazer contato com lideranças, e marcar presença em um evento de lançamento da candidatura de uma vereadora, no Centro de Vitória. Ele fez ainda reuniões de planejamento com a equipe de campanha.

O candidato Sérgio Sá (PSB) participou de um evento de lançamento de candidatura a vereadora, no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Sérgio Sá

Já a estratégia do candidato Gilbertinho Campos (PSOL) foi realizar uma carreata, saindo de Jardim Camburi e passando pela orla da Capital para apresentar sua candidatura, em um trio elétrico com sua vice.

No primeiro dia da campanha eleitoral teve carreata do candidato Gilbertinho (PSOL) Crédito: Divulgação/Gilbertinho Campos

O candidato Coronel Nylton Rodrigues (Novo) utilizou o dia para o fechamento de sua narrativa da campanha, e para realizar reunião de planejamento, com a equipe do partido, para as ações de toda a semana.

O Coronel Nylton Rodrigues (Novo) fez reuniões de planejamento no primeiro dia da campanha eleitoral Crédito: Divulgação/Nylton Rodrigues

Namy Chequer (PCdoB) contou que aproveitou para realizar reuniões com o vice, Alcione Pinheiro, para traçarem as ações que vão trabalhar para a semana, pois ainda possuem agendas reprimidas. Namy ainda caminhou pelo mercado da Vila Rubim.