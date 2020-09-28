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Eleições 2020

Juíza chama candidatos à Prefeitura de Vitória para pacto contra desinformação

Vitória contra as fake news: pacto pela ética no debate eleitoral é o nome do evento, virtual. Dos 13 candidatos a prefeito da Capital, 12 confirmaram presença

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 21:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2020 às 21:37
A disseminação das fake news durante o processo eleitoral é uma preocupação permanente da Justiça Eleitoral
A disseminação de desinformação durante o processo eleitoral é uma preocupação permanente Crédito: Divulgação
Os candidatos à Prefeitura de Vitória foram convidados a participar de um pacto pela ética no debate eleitoral, como foi intitulada a audiência pública convocada pela juíza Gisele de Sousa de Oliveira, da 52ª ZonaEleitoral do Espírito Santo. A audiência é pelo combate à desinformação, que são conteúdos falsos ou enganosos disseminados, sobretudo, durante a campanha eleitoral, como o pleito de 2018 demonstrou. 
Vitória contra as fake news: pacto pela ética no debate eleitoral é o nome completo do evento, virtual, marcado para as 9h desta segunda-feira (28).
De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)    a audiência conta com o apoio da Escola Judiciária Eleitoral - EJE/ES e da Escola da Magistratura do Espírito Santo  somente dois dos 13 nomes que disputam a prefeitura ainda não haviam confirmado presença até a tarde deste domingo (27). Já no final da noite o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) informou que 12 dos 13 confirmaram.
"Ressalto que se trata de pacto simbólico, com efeito educativo, moral e informativo para a sociedade", escreveu a juíza Gisele de Oliveira no ofício enviado a cada um dos candidatos.

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Já conforme ressalta o TRE, a juíza, responsável pela fiscalização da propaganda das eleições em Vitória, será a coordenadora da audiência pública, "que terá como objetivo firmar com todos os postulantes ao cargo de prefeito de Vitória um pacto para que a campanha eleitoral na Capital transcorra de forma tranquila, sem utilização de fake news ou disseminação de desinformação". 

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