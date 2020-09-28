Juíza chama candidatos à Prefeitura de Vitória para pacto contra desinformação

Os candidatos à Prefeitura de Vitória foram convidados a participar de um pacto pela ética no debate eleitoral, como foi intitulada a audiência pública convocada pela juíza Gisele de Sousa de Oliveira, da 52ª ZonaEleitoral do Espírito Santo. A audiência é pelo combate à desinformação, que são conteúdos falsos ou enganosos disseminados, sobretudo, durante a campanha eleitoral, como o pleito de 2018 demonstrou.
Vitória contra as fake news: pacto pela ética no debate eleitoral é o nome completo do evento, virtual, marcado para as 9h desta segunda-feira (28).
De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) a audiência conta com o apoio da Escola Judiciária Eleitoral - EJE/ES e da Escola da Magistratura do Espírito Santo somente dois dos 13 nomes que disputam a prefeitura ainda não haviam confirmado presença até a tarde deste domingo (27). Já no final da noite o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) informou que 12 dos 13 confirmaram.
"Ressalto que se trata de pacto simbólico, com efeito educativo, moral e informativo para a sociedade", escreveu a juíza Gisele de Oliveira no ofício enviado a cada um dos candidatos.
O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB) o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicamos), o presidente do TRE-ES, Samuel Meira Brasil Jr, a procuradora-geral de Justiça, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, o presidente do Tribunal de Contas (TCES), Rodrigo Chamoun, e a Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Espírito Santo (OAB-ES) vão participar, ainda de acordo com o TJES.
Já conforme ressalta o TRE, a juíza, responsável pela fiscalização da propaganda das eleições em Vitória, será a coordenadora da audiência pública, "que terá como objetivo firmar com todos os postulantes ao cargo de prefeito de Vitória um pacto para que a campanha eleitoral na Capital transcorra de forma tranquila, sem utilização de fake news ou disseminação de desinformação".