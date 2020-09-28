Juíza chama candidatos à Prefeitura de Vitória para pacto contra desinformação

Vitória contra as fake news: pacto pela ética no debate eleitoral é o nome completo do evento, virtual, marcado para as 9h desta segunda-feira (28).

"Ressalto que se trata de pacto simbólico, com efeito educativo, moral e informativo para a sociedade", escreveu a juíza Gisele de Oliveira no ofício enviado a cada um dos candidatos.

Já conforme ressalta o TRE, a juíza, responsável pela fiscalização da propaganda das eleições em Vitória, será a coordenadora da audiência pública, "que terá como objetivo firmar com todos os postulantes ao cargo de prefeito de Vitória um pacto para que a campanha eleitoral na Capital transcorra de forma tranquila, sem utilização de fake news ou disseminação de desinformação".