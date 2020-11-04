Coser e Pazolini se saem melhor entre os mais pobres. Gandini, entre mais ricos
Pesquisa Ibope
Coser e Pazolini se saem melhor entre os mais pobres. Gandini, entre mais ricos
Resultado da segunda pesquisa Ibope nas eleições 2020 mostrou que ex-prefeito e delegado registram seus melhores resultados entre população de menor renda e menor escolaridade, enquanto Gandini se destaca entre os de maior renda e com ensino médio
Lorenzo Pazolini (Republicanos), João Coser (PT) e Fabrício Gandini (Cidadania) estão na frente na segunda pesquisa Ibope realizada nas eleições 2020 em VitóriaCrédito: Arte Geraldo Neto
Os candidatos a prefeito de Vitória João Coser (PT) e Lorenzo Pazolini (Republicanos) são os nomes com as maiores intenções de voto entre os eleitores de menor renda familiar da Capital, enquanto o candidato Fabrício Gandini (Cidadania) é quem registra a preferência entre aqueles com maior poder aquisitivo, conforme os resultados da última pesquisa Ibope, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta terça-feira (03).
Mas analisando conforme a renda familiar, entre os eleitores que ganham no máximo 1 salário mínimo, João Coser é a principal opção, de 34%, e o segundo mais mencionado é Pazolini, com 27%. Gandini vem depois, com 18%. Avançando um pouco, para o grupo que recebe mais de 1 e até 2 salários mínimos, Coser permanece na dianteira, com 27%, mas Gandini fica na frente de Pazolini, com 21% e 18%, respectivamente.
Já entre os entrevistados que recebem de 2 a 5 salários, a distância entre Coser e Gandini diminui. O ex-prefeito foi citado por 28%, e o deputado estadual, por 26%. Pazolini se distancia um pouco, e registra 18%.
Entre aqueles que ganham acima de 5 salários mínimos, Gandini assume a liderança, citado por 26%, seguido por Coser, com 22% e Pazolini, com 15%.
Comparando com a pesquisa Ibope anterior, de 13 de outubro, Coser e Pazolini cresceram entre os entrevistados na faixa de até 1 salário mínimo. O petista passou de 25% para 34% e o delegado, de 13% para 27%.
AVALIAÇÃO DA GESTÃO
A avaliação que os eleitores têm da administração do atual prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), mostra relação com as intenções de voto para as eleições municipais na Capital. Conforme o Ibope as menções a Gandini são mais acentuadas entre aqueles que avaliam a administração municipal como ótima/boa. Ele foi citado por 38% daqueles que aprovam Luciano.
Mesmo apresentando em sua propaganda eleitoral que sua gestão como prefeito de Vitória se diferencia da atual, João Coser é o segundo mais apontado, com 22%, entre os eleitores que aprovam a administração atual. No entanto, ele é o mais citado entre aqueles que consideram a gestão ruim ou péssima, totalizando 34% deste grupo.
De uma maneira geral, como o (a) senhor (a) classifica a administração do prefeito Luciano Rezende? O(a) sr (a) acha que ela está sendo:
A pesquisa traz um cruzamento, mostrando as respostas dos eleitores de cada candidato na disputa pela prefeitura.
Outros 15% que aprovam a atual gestão da prefeitura disseram que votariam em Pazolini, se as eleições fossem hoje. E entre os que reprovam a atual administração, 22% optaram pelo delegado.
ESCOLARIDADE
Assim como no aspecto da renda familiar, em relação à escolaridade João Coser e Pazolini registram seus melhores resultados entre o mesmo grupo, que é aquele que completou até o ensino fundamental. O ex-prefeito recebeu as intenções de voto de 45% desses eleitores e Pazolini, de 23%. Gandini vem em terceiro, citado por 14% deles.
O candidato do Cidadania se destaca entre aqueles que têm o ensino médio como grau de instrução, escolhido por 31% deste grupo, na pesquisa. Coser foi a opção de 22% deles, e Pazolini, de 20%.
Entre os que concluíram a faculdade, tanto Coser quanto Gandini foram mencionados por 22% cada um, enquanto Pazolini foi por 13%.
IDADE
Ao observar as idades, João Coser se destaca entre o eleitorado que tem de 45 a 54 anos. É neste grupo que ele registra o maior índice de intenções de voto, preferido por 32%. Também é neste grupo que Fabrício Gandini, por sua vez, possui o menor percentual, com 19%.
Fora deste grupo, em todas as demais faixas etárias Gandini está no mesmo patamar, de 23% a 25% das intenções de voto.
Já Pazolini obtém seu melhor resultado entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, entre os quais foi citado por 24%. O índice passa para 18% entre aqueles que têm de 25 a 34 anos, e cai para 15% entre os que estão acima dos 35 anos. Entre aqueles que tem 55 anos ou mais, o deputado foi citado por 18%.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 1 e 3 de novembro, com 602 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais, presencialmente, com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES?05140/2020.