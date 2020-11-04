Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pesquisa Ibope

Coser e Pazolini se saem melhor entre os mais pobres. Gandini, entre mais ricos

Resultado da segunda pesquisa Ibope nas eleições 2020 mostrou que ex-prefeito e delegado registram seus melhores resultados entre população de menor renda e menor escolaridade, enquanto Gandini se destaca entre os de maior renda e com ensino médio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 23:32

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 23:32

Lorenzo Pazolini (Republicanos), João Coser (PT) e Fabrício Gandini (Cidadania) estão na frente na segunda pesquisa Ibope realizada nas eleições 2020 em Vitória
Lorenzo Pazolini (Republicanos), João Coser (PT) e Fabrício Gandini (Cidadania) estão na frente na segunda pesquisa Ibope realizada nas eleições 2020 em Vitória Crédito: Arte Geraldo Neto
Os candidatos a prefeito de Vitória João Coser (PT) e Lorenzo Pazolini (Republicanos) são os nomes com as maiores intenções de voto entre os eleitores de menor renda familiar da Capital, enquanto o candidato Fabrício Gandini (Cidadania) é quem registra a preferência entre aqueles com maior poder aquisitivo, conforme os resultados da última pesquisa Ibope, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta terça-feira (03). 
O três candidatos foram os mais bem posicionados no levantamento das intenções de voto estimuladas, quando apresentam-se os candidatos aos entrevistados. Coser ficou na frente, com 26%, seguido por Gandini, com 24%, e Pazolini, com 18%. Considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, os três ficam tecnicamente empatados, no limite dessa margem.
Mas analisando conforme a renda familiar, entre os eleitores que ganham no máximo 1 salário mínimo, João Coser é a principal opção, de 34%, e o segundo mais mencionado é Pazolini, com 27%. Gandini vem depois, com 18%. Avançando um pouco, para o grupo que recebe mais de 1 e até 2 salários mínimos, Coser permanece na dianteira, com 27%, mas Gandini fica na frente de Pazolini, com 21% e 18%, respectivamente. 
Já entre os entrevistados que recebem de 2 a 5 salários, a distância entre Coser e Gandini diminui. O ex-prefeito foi citado por 28%, e o deputado estadual, por 26%. Pazolini se distancia um pouco, e registra 18%. 
Entre aqueles que ganham acima de 5 salários mínimos, Gandini assume a liderança, citado por 26%, seguido por Coser, com 22% e Pazolini, com 15%. 

Veja Também

Ibope: Coser tem 26% e Gandini, 24% das intenções de voto em Vitória

Comparando com a pesquisa Ibope anterior, de 13 de outubro, Coser e Pazolini cresceram entre os entrevistados na faixa de até 1 salário mínimo. O petista passou de 25% para 34% e o delegado, de 13% para 27%. 

AVALIAÇÃO DA GESTÃO

A avaliação que os eleitores têm da administração do atual prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), mostra relação com as intenções de voto para as eleições municipais na Capital. Conforme o Ibope as menções a Gandini são mais acentuadas entre aqueles que avaliam a administração municipal como ótima/boa. Ele foi citado por 38% daqueles que aprovam Luciano.
Mesmo apresentando em sua propaganda eleitoral que sua gestão como prefeito de Vitória se diferencia da atual, João Coser é o segundo mais apontado, com 22%, entre os eleitores que aprovam a administração atual. No entanto, ele é o mais citado entre aqueles que consideram a gestão ruim ou péssima, totalizando 34% deste grupo. 
De uma maneira geral, como o (a) senhor (a) classifica a administração do prefeito Luciano Rezende? O(a) sr (a) acha que ela está sendo:
A pesquisa traz um cruzamento, mostrando as respostas dos eleitores de cada candidato na disputa pela prefeitura.

Veja Também

Gandini leva a melhor e Coser perde em todos os cenários no 2º turno em Vitória

Outros 15% que aprovam a atual gestão da prefeitura disseram que votariam em Pazolini, se as eleições fossem hoje. E entre os que reprovam a atual administração, 22% optaram pelo delegado. 

ESCOLARIDADE

Assim como no aspecto da renda familiar, em relação à escolaridade João Coser e Pazolini registram seus melhores resultados entre o mesmo grupo, que é aquele que completou até o ensino fundamental. O ex-prefeito recebeu as intenções de voto de 45% desses eleitores e Pazolini, de 23%. Gandini vem em terceiro, citado por 14% deles.
O candidato do Cidadania se destaca entre aqueles que têm o ensino médio como grau de instrução, escolhido por 31% deste grupo, na pesquisa. Coser foi a opção de 22% deles, e Pazolini, de 20%. 
Entre os que concluíram a faculdade, tanto Coser quanto Gandini foram mencionados por 22% cada um, enquanto Pazolini foi por 13%. 

IDADE

Ao observar as idades, João Coser se destaca entre o eleitorado que tem de 45 a 54 anos. É neste grupo que ele registra o maior índice de intenções de voto, preferido por 32%. Também é neste grupo que Fabrício Gandini, por sua vez, possui o menor percentual, com 19%.
Fora deste grupo, em todas as demais faixas etárias Gandini está no mesmo patamar, de 23% a 25% das intenções de voto. 
Já Pazolini obtém seu melhor resultado entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, entre os quais foi citado por 24%. O índice passa para 18% entre aqueles que têm de 25 a 34 anos, e cai para 15% entre os que estão acima dos 35 anos. Entre aqueles que tem 55 anos ou mais, o deputado foi citado por 18%. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 1 e 3 de novembro, com 602 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais, presencialmente, com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES?05140/2020. 

Especificações técnicas

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Covid-19: TRE-ES proíbe comícios e passeatas só em cidades com risco alto ou moderado

Eleições 2020: veja os políticos da Grande Vitória com Covid-19

Com baixa arrecadação, prefeitos não terão espaço para promessas mirabolantes ou erros

Quinze candidatos a prefeito na Grande Vitória gastam mais do que arrecadam

Dez cidades do ES têm mais de 20 candidatos a vereador por vaga em 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Feira livre
Feira orgânica da Praia da Costa muda de endereço a partir deste sábado (18)
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o papa Leão XIV
Lula presta solidariedade ao papa Leão XIV após críticas de Trump
Imagem de destaque
Idosos são vítimas de assaltante dentro de ônibus na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados