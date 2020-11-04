Coser e Pazolini se saem melhor entre os mais pobres. Gandini, entre mais ricos

Lorenzo Pazolini (Republicanos), João Coser (PT) e Fabrício Gandini (Cidadania) estão na frente na segunda pesquisa Ibope realizada nas eleições 2020 em Vitória Crédito: Arte Geraldo Neto

Os candidatos a prefeito de Vitória João Coser (PT) e Lorenzo Pazolini (Republicanos) são os nomes com as maiores intenções de voto entre os eleitores de menor renda familiar da Capital, enquanto o candidato Fabrício Gandini (Cidadania) é quem registra a preferência entre aqueles com maior poder aquisitivo, conforme os resultados da última pesquisa Ibope , realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta terça-feira (03).

O três candidatos foram os mais bem posicionados no levantamento das intenções de voto estimuladas , quando apresentam-se os candidatos aos entrevistados. Coser ficou na frente, com 26%, seguido por Gandini, com 24%, e Pazolini, com 18%. Considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, os três ficam tecnicamente empatados, no limite dessa margem.

Mas analisando conforme a renda familiar, entre os eleitores que ganham no máximo 1 salário mínimo, João Coser é a principal opção, de 34%, e o segundo mais mencionado é Pazolini, com 27%. Gandini vem depois, com 18%. Avançando um pouco, para o grupo que recebe mais de 1 e até 2 salários mínimos, Coser permanece na dianteira, com 27%, mas Gandini fica na frente de Pazolini, com 21% e 18%, respectivamente.

Já entre os entrevistados que recebem de 2 a 5 salários, a distância entre Coser e Gandini diminui. O ex-prefeito foi citado por 28%, e o deputado estadual, por 26%. Pazolini se distancia um pouco, e registra 18%.

Entre aqueles que ganham acima de 5 salários mínimos, Gandini assume a liderança, citado por 26%, seguido por Coser, com 22% e Pazolini, com 15%.

Comparando com a pesquisa Ibope anterior, de 13 de outubro, Coser e Pazolini cresceram entre os entrevistados na faixa de até 1 salário mínimo. O petista passou de 25% para 34% e o delegado, de 13% para 27%.

AVALIAÇÃO DA GESTÃO

A avaliação que os eleitores têm da administração do atual prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), mostra relação com as intenções de voto para as eleições municipais na Capital. Conforme o Ibope as menções a Gandini são mais acentuadas entre aqueles que avaliam a administração municipal como ótima/boa. Ele foi citado por 38% daqueles que aprovam Luciano.

Mesmo apresentando em sua propaganda eleitoral que sua gestão como prefeito de Vitória se diferencia da atual, João Coser é o segundo mais apontado, com 22%, entre os eleitores que aprovam a administração atual. No entanto, ele é o mais citado entre aqueles que consideram a gestão ruim ou péssima, totalizando 34% deste grupo.

De uma maneira geral, como o (a) senhor (a) classifica a administração do prefeito Luciano Rezende? O(a) sr (a) acha que ela está sendo:

A pesquisa traz um cruzamento, mostrando as respostas dos eleitores de cada candidato na disputa pela prefeitura.

Outros 15% que aprovam a atual gestão da prefeitura disseram que votariam em Pazolini, se as eleições fossem hoje. E entre os que reprovam a atual administração, 22% optaram pelo delegado.

ESCOLARIDADE

Assim como no aspecto da renda familiar, em relação à escolaridade João Coser e Pazolini registram seus melhores resultados entre o mesmo grupo, que é aquele que completou até o ensino fundamental. O ex-prefeito recebeu as intenções de voto de 45% desses eleitores e Pazolini, de 23%. Gandini vem em terceiro, citado por 14% deles.

O candidato do Cidadania se destaca entre aqueles que têm o ensino médio como grau de instrução, escolhido por 31% deste grupo, na pesquisa. Coser foi a opção de 22% deles, e Pazolini, de 20%.

Entre os que concluíram a faculdade, tanto Coser quanto Gandini foram mencionados por 22% cada um, enquanto Pazolini foi por 13%.

IDADE

Ao observar as idades, João Coser se destaca entre o eleitorado que tem de 45 a 54 anos. É neste grupo que ele registra o maior índice de intenções de voto, preferido por 32%. Também é neste grupo que Fabrício Gandini, por sua vez, possui o menor percentual, com 19%.

Fora deste grupo, em todas as demais faixas etárias Gandini está no mesmo patamar, de 23% a 25% das intenções de voto.

Já Pazolini obtém seu melhor resultado entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, entre os quais foi citado por 24%. O índice passa para 18% entre aqueles que têm de 25 a 34 anos, e cai para 15% entre os que estão acima dos 35 anos. Entre aqueles que tem 55 anos ou mais, o deputado foi citado por 18%.