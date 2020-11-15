Candidatos a prefeito de Vitória votaram pela manhã

Candidatos a prefeito de Vitória votaram durante a manha deste domingo Crédito: Ricardo Medeiros/Lorraine Paixão/Nádia Prado

LORENZO PAZOLINI

Lorenzo Pazolini (Republicanos) chegou ao seu local de votação, a Faculdade de Direito de Vitória, no bairro Santa Lúcia, por volta das 10h10. Usando máscara, o candidato estava acompanhado de sua vice, capitã Estefane. Ele afirmou ter certeza que irá para o segundo turno devido à repercussão de sua campanha, o tratamento recebido nas ruas e por sua candidatura representar o sentimento de mudança.

JOÃO COSER

Candidato a prefeito de Vitória pelo PT, João Coser votou na Escola Municipal Otto Edwald Júnior, no bairro Itararé. Acompanhado da esposa e dos filhos, Coser chegou ao local da votação às 9h15.

O ex-prefeito de Vitória, que tenta voltar ao cargo, disse que está confiante em sua ida ao segundo turno. "Estou confiante e grato a Deus, às pessoas que me acolheram, a Jackeline, muito feliz com a caminhada que tivemos até agora. Esperamos passar para o segundo turno e trabalhar um debate de projeto para a cidade nos próximos quatro anos", comentou o candidato, após cumprimentar os eleitores.

FABRÍCIO GANDINI

O candidato Fabrício Gandini (Cidadania) chegou à Escola Municipal Adevalni Aysesmundo Ferreira de Azevedo por volta de 10h40. Ele estava acompanhado da esposa, Morgana de Assis Malani , da filha, Mariana Malani Gandini, e de sua equipe.

Na saída, ele conversou brevemente com a imprensa. Estou bastante confiante. Acreditamos que quem decide a eleição é Deus e o povo. Temos certeza que nosso trabalho foi bem feito. Conseguimos apresentar nossas propostas e hoje será um dia importantíssimo para nossa Vitória, disse.

Candidatos a Prefeito de Vitória votaram durante a manhã

MAZINHO DOS ANJOS

Mazinho dos Anjos, candidato pelo PSD, votou durante a manhã na escola Professor Fernando Duarte Rabelo, no bairro Santa Helena. Acompanhado de suas três filhas, ele disse acreditar que vai disputar o segundo turno das eleições. O candidato pelo Novo, coronel Nylton Rodrigues, votou no Centro Educacional Agostiniano, no Parque Moscoso, e chegou acompanhado da esposa e de apoiadores.

NEUZINHA

A candidata do PSDB, Neuzinha, votou por volta das 10h no Centro de Ciências da Saúde, na Ufes, em Maruípe. Capitão Assumção, candidato a prefeito de Vitória pelo Patriota, chegou ao Colégio Renovação, em Jardim Camburi, por volta das 10h20, acompanhado de apoiadores.

HALPHER LUIGGI

O candidato à prefeitura de Vitória Halpher Luiggi (PL) votou às 11h30, no Colégio Educacional Agostiniano, no Centro de Vitória, e foi acompanhado da esposa, Scheila Rosa. O candidato do PSOL, Gilbertinho Campos, votou às 9h,no Colégio Renato Pacheco, em Jardim Camburi, e estava acompanhado de sua vice, Munah Malek. Já o Candidato a prefeito de Vitória pelo PSTU, Raphael Furtado, votou às 10h30 no Clube dos Oficiais, em Jardim da Penha.

NAMY CHEQUER

O candidato pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Namy Chequer, chegou ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Jucutuquara, por volta de 11h20 para votar. Apesar de estar dentro do grupo prioritário dos eleitores com mais de 60 anos, o jornalista e ex-vereador de Vitória optou por votar no horário comum, e não no preferencial, que foi das 7 horas às 10 horas. Namy estava acompanhado na neta Radija Nader Chequer, de apenas 9 anos. Ambos seguiam corretamente as recomendações das autoridades de saúde quanto ao uso obrigatório da máscara.

FÁBIO LOUZADA

O advogado e candidato a prefeito de Vitória pelo MDB, Fábio Louzada, compareceu em sua seção eleitoral por volta das 11 horas. O candidato, que vota na Faculdade de Direito de Vitória (FDV), chegou acompanhado do filho, o pequeno Vincenzo, de apenas 4 anos. Louzada é paulista e reside na Capital capixaba desde 2001.

SÉRGIO SÁ

Sérgio Sá chegou à Escola Municipal Álvaro de Castro Mattos, em Jardim da Penha, por volta das 11 horas da manhã na companhia da vice, Laís Garcia (Rede), e de doze apoiadores. O candidato, que é vice-prefeito de Vitória, rompeu no ano passado com o atual prefeito, Luciano Rezende (Cidadania). Com o rompimento, Sá entrou para a disputa ao cargo de prefeito da Capital pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), o mesmo do governador Casagrande.

ERON DOMINGOS

O candidato do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Eron Domingos, compareceu no pleito por volta das 13 horas acompanhado de sua filha, Júlia Álvares. O empresário votou na Escola Municipal Professor Vercenílio da Silva Pascoal, no bairro Joana DArc, em Vitória.