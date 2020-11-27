Cariacica: Euclério Sampaio foi o mais votado em 22 bairros e Célia Tavares, em 10

Mapa do resultado do primeiro turno por bairro de Cariacica Crédito: Arte A Gazeta

A divisão da Justiça Eleitoral não é igual à divisão geográfica dos bairros. Algumas vizinhanças no município não possuem seção eleitoral (local de votação), por isso os moradores se deslocam para votar em outro lugar. Dessa forma, algumas seções foram aglutinadas no mapa abaixo para adequação ao mapa disponibilizado pela prefeitura.



Os votos da seção de Areinha foram computados no bairro Prolar

Os votos da seção de Boa Vista foram computados no bairro Alto da Boa Vista

Os votos da seção de Santa Fé foram somados aos votos do bairro Cruzeiro do Sul

Os votos da seção de Vila Rica computados no bairro Santo André

O cenário do primeiro turno em Cariacica foi atípico e embolado. Com 14 concorrentes, não houve uma diferença muito grande de votos entre os que concorreram. O mapa demonstra essa realidade. Enquanto a disputa entre os "mais votados por bairro" em outros municípios da Grande Vitória se divide entre dois ou três candidatos, em Cariacica, oito candidatos foram mais votados em pelo menos uma vizinhança.

Da mesma forma, vencer em mais bairros nem sempre significa receber mais votos, depende da quantidade de eleitores de cada bairro. O terceiro mais votado no primeiro turno, Subtenente Assis (PTB), por exemplo, foi o mais votado em cinco bairros, menos que Sandro Locutor (PROS), que venceu em nove e ficou atrás do militar, em quarto lugar na disputa. Assis teve 18.884 votos e Locutor, 17.536.

REDUTOS DE CADA CANDIDATO

Embora tenha sido a mais votada em apenas 10 bairros, a candidata petista conquistou mais de 20 mil votos entre as demais seções. Somando os votos que teve nos bairros em que venceu, a petista chegou a 2.961 votos. Ao todo, teve 23.087. O local onde teve mais votos foi em Nova Brasília, bairro onde tem família e mora atualmente. A petista alcançou 872 votos por lá.