Candidatos a prefeito de Cariacica participam de debate de A Gazeta e CBN Vitória

Euclério Sampaio (DEM) e Célia Tavares (PT), que disputam, no segundo turno, a Prefeitura de Cariacica, estarão em debate na Rede Gazeta

Os próximos dois encontros serão ao longo da semana. Na quarta-feira (25), o embate será entre os candidatos da Serra e, na quinta-feira (26), o último encontro será com os que disputam a Prefeitura de Vila Velha. Veja o calendário: