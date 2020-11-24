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Eleições 2020

Candidatos a prefeito de Cariacica participam de debate de A Gazeta e CBN Vitória

Célia Tavares (PT) e Euclério Sampaio (DEM) vão para o embate a partir das 19h desta terça-feira. Veja como assistir ou ouvir o confronto ao vivo

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 15:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 15:25
Eleições 2º Turno - Debates - Cariacica
Euclério Sampaio (DEM) e Célia Tavares (PT), que disputam, no segundo turno, a Prefeitura de Cariacica, estarão em debate na Rede Gazeta  Crédito: Arte Geraldo Neto
Os candidatos que disputam, no segundo turno, a Prefeitura de Cariacica, Célia Tavares (PT) e Euclério Sampaio (DEM), participam nesta terça-feira (24) de um debate promovido por A Gazeta e CBN Vitória. O embate terá início às 19h. Os postulantes disputam os votos dos eleitores e se enfrentam nas urnas no próximo domingo (29).
O debate terá a mediação do editor-executivo de A Gazeta, Geraldo Nascimento, e será transmitido pelo site A Gazeta, pelo Facebook, pelo Youtube, pelo Twitter e pelo aplicativo da CBN Vitória
O confronto realizado nesta terça-feira é o segundo de uma série de debates que serão realizados entre os candidatos que disputam segundo turno na Grande Vitória. Nesta segunda-feira (23), foi a vez dos candidatos da Capital. Veja aqui o debate.
A rodada faz parte da cobertura da Rede Gazeta das eleições municipais de 2020. Os dois candidatos também já foram entrevistados por jornalistas de A GazetaVeja aqui as entrevistas.
Os próximos dois encontros serão ao longo da semana. Na quarta-feira (25), o embate será entre os candidatos da Serra e, na quinta-feira (26), o último encontro será com os que disputam a Prefeitura de Vila Velha. Veja o calendário:
  • Cariacica: 24/11, às 19h
  • Serra: 25/11, às 19h
  • Vila Velha: 26/11, às 19h
A votação do segundo turno ocorre no domingo (29), das 7h às 17h. As três primeiras horas de votação, ou seja, das 7h às 10h, são prioritárias para idosos, mas não exclusivas, assim como foi no primeiro turno.

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