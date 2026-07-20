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Estradas

Caminhão e carretas se envolvem em acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul

Publicado em

20 jul 2026 às 18:48

Um caminhão e duas carretas se envolveram em um acidente na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (20).


Segundo a Ecovias Capixaba, a ocorrência foi registrada por volta das 15h30 e deixou uma pessoa ferida.


Por causa do acidente, o trânsito no sentido Vitória ficou totalmente interditado por cerca de 20 minutos.

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Caminhoneiro foge após acidente com picape na BR 101 em Pedro Canário

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Estradas

Passageiro morre atropelado após moto cair na ES 245 em Rio Bananal

Publicado em 20/07/2026 às 18:03

Um homem de 35 anos morreu após ser atropelado depois de cair de uma motocicleta na ES 245, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (18). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que um carro invadiu a contramão. Ao tentar evitar a colisão, o condutor da motocicleta perdeu o controle da direção e caiu na pista com o passageiro.


Após a queda, o passageiro foi atropelado por outros veículos e morreu no local. A identidade da vítima não foi divulgada.


O condutor da motocicleta foi socorrido e levado para o Hospital Rio Doce. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Polícia de Rio Bananal.

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Zona rural

Corpo é encontrado às margens de estrada em Boa Esperança

Publicado em 20/07/2026 às 16:26
Sirene de polícia Pexels

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (20), entre galhos de árvores às margens de uma estrada na região de Água Boa, zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada para verificar a informação de que havia um homem caído às margens da via. 

Ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima já sem vida. A identidade do homem não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem. A Polícia Civil (PC) informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança. 

Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e detalhes da investigação não serão divulgados. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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Corpo é encontrado próximo a campo de futebol em Jaguaré

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Norte do ES

Corpo é encontrado próximo a campo de futebol em Jaguaré

Publicado em 20/07/2026 às 16:03
Corpo é encontrado na manhã desta segunda-feira (20), em Jaguaré Leitor | A Gazeta

Um corpo foi encontrado em Barra Seca, Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (20). A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio por arma branca. Ao chegar ao local, encontrou um corpo próximo a um campo de futebol da comunidade. 

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e detalhes da investigação não serão divulgados.  

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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Homem é morto a facadas em padaria de Linhares

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Violência

Homem é morto a facadas em padaria de Linhares

Publicado em 20/07/2026 às 15:52
Homicídio foi registrado na manhã desta segunda-feira (20) em Linhares Leitor | A Gazeta

Um homem de 42 anos morreu após ser esfaqueado dentro de uma padaria no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (20). A identidade da vítima não foi divulgada. 

De acordo com a Polícia Militar (PM), a atendente da padaria relatou que a vítima entrou correndo no estabelecimento, sendo perseguida por um homem com uma faca na mão. Segundo a testemunha, o suspeito aproveitou o momento em que a vítima se desequilibrou no interior da padaria para golpeá-la. Após o crime, o homem fugiu a pé e não foi localizado. A vítima conseguiu caminhar até a parte externa do estabelecimento, onde caiu na calçada. 

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas a morte da vítima foi constatada no local. A Polícia Civil (PC) informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e detalhes da investigação não serão divulgados.

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. 

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Região de Nova Almeida

Jovem de 28 anos é morto a tiros em Nova Almeida, na Serra

Publicado em 20/07/2026 às 15:19
Marcos Soares de Oliveira, de 28 anos, foi morto na região de Nova Almeida, na Serra
Marcos Soares de Oliveira, de 28 anos, foi morto na região de Nova Almeida Arquivo pessoal

Um jovem de 28 anos, identificado como Marcos Soares de Oliveira, foi morto a tiros no bairro Parque das Gaivotas, na região de Nova Almeida, na Serra, na madrugada desta segunda-feira (20). Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que suspeitos teriam passado em uma caminhonete, por volta das 3h, e atirado na direção do homem. 


Conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, seis pessoas foram detidas por suspeita de envolvimento no caso. Até o fim da tarde, a ocorrência seguia em andamento, e a Polícia Civil ainda não havia definido o encaminhamento dos suspeitos.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Veja vídeo

Jovem fica ferida em acidente entre moto e carro na BR 101 em Anchieta

Publicado em 20/07/2026 às 11:39

Uma motociclista de 22 anos ficou ferida em um acidente envolvendo um carro na manhã desta segunda-feira (20), no trevo de acesso a Piúma, em frente a uma lanchonete, no km 371 da BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo.


Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da batida. O vídeo mostra o carro saindo da pista quando a motociclista atinge a traseira do veículo e cai na rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.


De acordo com a concessionária Ecovias Capixaba, a motociclista foi resgatada em estado médio de gravidade. Para o atendimento, foram mobilizados um veículo de inspeção, uma ambulância e um guincho da concessionária, além de equipes da PRF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O acidente não provocou interdição do tráfego na rodovia.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Balneário de Carapebus

Ataque a tiros deixa quatro pessoas feridas em bar da Serra

Publicado em 20/07/2026 às 11:24
Ataque a tiros deixa quatro pessoas feridas em bar da Serra
Ataque a tiros deixa quatro pessoas feridas em bar da Serra Archimedis Patrício

Um ataque a tiros em um bar deixou quatro homens feridos na noite de domingo (19), no bairro Balneário de Carapebus, na Serra. Uma das vítimas foi socorrida em estado grave. 


Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que dois homens encapuzados desceram de um veículo e efetuaram diversos disparos contra as pessoas que estavam no estabelecimento.


Duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município. Entre elas, um jovem de 21 anos, atingido por tiros no tórax, abdômen e braço, em estado mais grave.


Outra vítima, um motorista de aplicativo, levou um tiro na coxa e seguiu com o próprio veículo até um hospital para receber atendimento. O quarto ferido deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina.


A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito de participar do ataque foi detido.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Linha férrea

Motociclista morre após ser atingido por trem em Colatina

Publicado em 20/07/2026 às 11:20

Um motociclista de 38 anos, identificado como Pierre dos Santos Martins, morreu após ser atingido por um trem no bairro Maria Ortiz, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (19). Segundo a Polícia Militar, o maquinista relatou que avistou a vítima sobre a linha férrea durante o deslocamento da composição. Ao perceber a situação de risco, ele acionou o freio de emergência e os sinais sonoros.


Ainda conforme a corporação, quando o trem já se aproximava, a vítima tentou retirar a motocicleta da linha férrea, mas não conseguiu concluir a manobra a tempo. O maquinista informou que, em razão do peso da composição e da distância necessária para a frenagem, não foi possível evitar a colisão.


Após o acidente, o maquinista foi submetido aos procedimentos de praxe e, segundo a Polícia Militar, não apresentava sinais de embriaguez, confusão mental ou alteração da capacidade psicomotora. A motocicleta da vítima foi removida por um guincho e encaminhada a um pátio credenciado, pois estava com o licenciamento em atraso.


O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), no município. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina.  


Em nota, a Vale, responsável pela linha férrea, lamentou o ocorrido e informou que, ao identificar a presença do motociclista sobre os trilhos, o maquinista acionou os procedimentos de segurança previstos para a operação, como buzina, faróis e frenagem de emergência. No entanto, não foi possível evitar a colisão. A empresa afirmou ainda que acionou as autoridades competentes e está colaborando com a apuração do caso.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Vídeo

Motociclista morre após ser atingido por picape em trevo de Iriri, em Anchieta

Publicado em 20/07/2026 às 10:42

Um motociclista de 46 anos morreu após ser atingido por uma picape próximo ao trevo de acesso ao balneário de Iriri, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (18). A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, mas não resistiu aos ferimentos.


Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do acidente. As imagens mostram quando uma Fiat Strada sai de um posto de combustíveis, acessa a pista e atinge a motocicleta.


De acordo com a Polícia Militar, o motorista da picape relatou que parou na faixa obrigatória, conferiu os dois lados da via e manobrou no sentido Piúma. Ele contou que não viu a moto se aproximando, somente sentiu o impacto. O homem não se feriu, permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

 

O motociclista recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado ao hospital, onde morreu. Segundo a Polícia Científica, o serviço de transporte de cadáver foi acionado na tarde de domingo (19). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para os procedimentos de praxe.


A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas.

Motociclista morre após ser atingido por carro em Anchieta
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Avaliados em R$ 1,1 mil

Mulheres são detidas com 57 itens furtados de farmácia em Cariacica

Publicado em 20/07/2026 às 10:19
Os itens que foram furtados na farmácia em Cariacica
Os itens furtados na farmácia em Cariacica Divulgação | Prefeitura de Cariacica

Cosméticos, chocolates e produtos de higiene pessoal, avaliados em R$ 1,1 mil, foram recuperados após terem sido furtados por duas mulheres em uma farmácia localizada na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, no último sábado (18). 


Uma funcionária do estabelecimento procurou a Guarda Municipal, que fazia um patrulhamento preventivo na região, e informou as características das suspeitas, que posteriormente foram flagradas portando 57 itens do estabelecimento. Um homem, também suspeito de participação no furto, conseguiu fugir antes da abordagem. 


Segundo a Prefeitura de Cariacica, as duas suspeitas foram conduzidas à 4ª Delegacia Regional de Cariacica para os procedimentos cabíveis, pois não portavam documentos de identificação. Os itens recuperados foram devolvidos ao representante do comércio.  

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio

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