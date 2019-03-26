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Chapa única

Eleito na Amunes, Gilson Daniel promete tarefas a todos os prefeitos

Prefeito de Viana foi escolhido por aclamação para comandar a associação que representa os municípios do Estado

Publicado em 26 de Março de 2019 às 19:17

Natalia Devens

Natalia Devens

Publicado em 

26 mar 2019 às 19:17
Gilson Daniel, prefeito de Viana, é o novo presidente da Amunes Crédito: Daniele Bolonha
O prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), foi eleito nesta terça-feira (26), pelos 57 prefeitos presentes, como novo presidente da Associação dos Municípios do Estado (Amunes). A votação, na chapa única registrada para a eleição, foi por aclamação. Candidato apoiado pelo Palácio Anchieta, ele prometeu dar tarefas a todos os prefeitos durante a sua gestão.
Na chapa estão também o prefeito de Nova Venécia, Mário Lubiana (PSB), como vice-presidente, e Vavá Coutinho (PRP), de Santa Leopoldina, como secretário. Entre os membros da gestão anterior, apenas o prefeito Luciano Pingo (MDB), de Ibatiba, participará da nova gestão. Ele estará à frente da diretoria de Agricultura.
> Os planos de Gilson Daniel para a Amunes
Dos 78 prefeitos do Estado, quatro não têm direito a voto: os de Vila Velha, São Mateus, Barra de São Francisco e Sooretama. Eles não estão em dia com a anuidade de 2018. Por isso, não poderão participar do processo. Entre os prefeitos da Grande Vitória, apenas Luciano Rezende (PPS), da Capital, compareceu. O prefeito Audifax Barcelos (Rede), da Serra, alegou ter assuntos urgentes do município para tratar, e Juninho (PPS), de Cariacica, estava em viagem a Brasília.
A posse de Gilson Daniel no cargo será dia 2 de abril, às 10 horas, no Palácio Anchieta, com a assinatura de um termo de posse. No mesmo dia, haverá em seguida um almoço dos prefeitos com o governador Renato Casagrande (PSB).
Segundo Gilson Daniel, seu primeiro ato à frente da entidade será tomar conhecimento da situação das pautas que a atual diretoria já está tocando para dar um trabalho de continuidade.
"Também já começaremos a fazer o planejamento estratégico da Amunes. Vamos investir nas demandas coletivas, ações que podem beneficiar vários municípios de uma só vez, como a realização de consórcios. Também vamos dar tarefas a todos os prefeitos", afirmou.
Gilson Daniel também está no cargo de vice-presidente da Associação Brasileira dos Municípios, e irá compor a Confederação Nacional dos Prefeitos.
HISTÓRICO
Em 2017, no governo Hartung, ele também tentou presidir a Amunes. Lançou uma candidatura que só foi removida às vésperas do pleito, após não ter reunido apoio suficiente para concorrer contra Guerino Zanon, o candidato apoiado pelo grupo do governador. Na disputa anterior àquela, Gilson Daniel era incentivado pela senadora Rose de Freitas (na época no MDB, hoje no Podemos). No entanto, o eleito foi Dalton Perim (MDB), de Venda Nova do Imigrante.

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