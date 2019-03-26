Eleito na Amunes, Gilson Daniel promete tarefas a todos os prefeitos

Gilson Daniel, prefeito de Viana, é o novo presidente da Amunes Crédito: Daniele Bolonha

O prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), foi eleito nesta terça-feira (26), pelos 57 prefeitos presentes, como novo presidente da Associação dos Municípios do Estado (Amunes). A votação, na chapa única registrada para a eleição, foi por aclamação. Candidato apoiado pelo Palácio Anchieta, ele prometeu dar tarefas a todos os prefeitos durante a sua gestão.

Na chapa estão também o prefeito de Nova Venécia, Mário Lubiana (PSB), como vice-presidente, e Vavá Coutinho (PRP), de Santa Leopoldina, como secretário. Entre os membros da gestão anterior, apenas o prefeito Luciano Pingo (MDB), de Ibatiba, participará da nova gestão. Ele estará à frente da diretoria de Agricultura.

Dos 78 prefeitos do Estado, quatro não têm direito a voto: os de Vila Velha, São Mateus, Barra de São Francisco e Sooretama. Eles não estão em dia com a anuidade de 2018. Por isso, não poderão participar do processo. Entre os prefeitos da Grande Vitória, apenas Luciano Rezende (PPS), da Capital, compareceu. O prefeito Audifax Barcelos (Rede), da Serra, alegou ter assuntos urgentes do município para tratar, e Juninho (PPS), de Cariacica, estava em viagem a Brasília.

A posse de Gilson Daniel no cargo será dia 2 de abril, às 10 horas, no Palácio Anchieta, com a assinatura de um termo de posse. No mesmo dia, haverá em seguida um almoço dos prefeitos com o governador Renato Casagrande (PSB).

Segundo Gilson Daniel, seu primeiro ato à frente da entidade será tomar conhecimento da situação das pautas que a atual diretoria já está tocando para dar um trabalho de continuidade.

"Também já começaremos a fazer o planejamento estratégico da Amunes. Vamos investir nas demandas coletivas, ações que podem beneficiar vários municípios de uma só vez, como a realização de consórcios. Também vamos dar tarefas a todos os prefeitos", afirmou.

Gilson Daniel também está no cargo de vice-presidente da Associação Brasileira dos Municípios, e irá compor a Confederação Nacional dos Prefeitos.

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