Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Remuneração

Alckmin e Ferraço: vices vão receber dois salários por acumular cargos?

Confira como fica o salário dos políticos que vão acumular funções no governo federal e na gestão estadual
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

03 jan 2023 às 18:51

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 18:51

Geraldo Alckmin e Ricardo Ferraço: vices não vão acumular salários
Geraldo Alckmin e Ricardo Ferraço: vices também terão outras funções Crédito: Valter Campanato/ Agência Brasil e Lucas S. Costa/ Ales
O Espírito Santo e o Brasil vão ter os titulares do segundo cargo mais alto do Executivo ocupando também cargos de liderança na administração direta. O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (PSDB), vai acumular o cargo de secretário de Estado de Desenvolvimento na gestão de Renato Casagrande, enquanto o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) será também Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do governo Lula.
Mas será que, ao acumular funções nas administrações federais e estaduais, os vices também recebem dois salários? A reposta é não. Em nenhum dos dois casos, os políticos vão receber duas remunerações.
Ainda resta uma pergunta: eles vão receber salário referente a qual cargo que vão ocupar, o de vice ou o de secretário, no caso de Ferraço, e o de vice ou o de ministro, no caso de Alckmin? Como os postos mais importantes continuam sendo o de vice-governador e de vice-presidente, os salários que ambos vão ganhar são os relativos a esses cargos. 
Na prática, só há diferença de salário entre as funções no âmbito estadual, já que o salário de vice-presidente e presidente são iguais aos dos ministros de Estado. 
Alckmin e Ferraço: vices vão receber dois salários por acumular cargos?
Segundo a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), no caso de Ferraço assumindo uma secretaria, é feita a opção da remuneração de um dos cargos, não havendo acumulação de salário. 
O assunto chegou a ser tema em tom de brincadeira na ocasião que Casagrande anunciou que Ricardo Ferraço iria assumir uma secretaria. Durante a coletiva, Casagrande já tinha frisado que seu vice não iria acumular os salários
E não é a primeira vez que Ferraço vai ocupar dois postos de trabalho no Executivo estadual. Quando foi eleito vice em 2007, no governo Paulo Hartung, Ferraço passou a responder também pela Secretaria de Transportes e Obras Públicas (Setop).
A remuneração dos membros do Congresso Nacional, do presidente e do vice-presidente da República e dos ministros de Estado agora são iguais após a aprovação de um projeto pelo Congresso Nacional no final de dezembro. Dessa forma, o presidente, vice-presidente, ministros, deputados e senadores recebem o mesmo salário, descrito acima.
Os vices são os primeiros na linha sucessória dos mandatos e podem assumir temporariamente em diversas situações como doenças, viagens e outros. 

Veja Também

Flávio Dino assume Justiça, dá recado a bolsonaristas e promete investigar morte de Marielle

Nísia toma posse na Saúde e nomeia Nésio e Ethel para a cúpula do ministério

Haddad toma posse na Fazenda e promete nova regra fiscal neste semestre

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

PSB Renato Casagrande ricardo ferraço Geraldo Alckmin PSDB Governo do ES Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados