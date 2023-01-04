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Após desencontros

Lula marca reunião para 'enquadrar' ministros e evitar anúncios sem aval do Planalto

Encontro ocorre após a posse da maioria dos titulares dos ministérios e em meio a um diferente entendimento no seu primeiro escalão a respeito de reformas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jan 2023 às 15:32

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 15:32

O presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, durante solenidade no Palácio do Planalto
O presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, durante solenidade no Palácio do Planalto Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcou a primeira reunião ministerial para a manhã da próxima sexta-feira (6). O convite foi enviado para os 37 titulares das pastas por Oswaldo Malatesta, chefe de gabinete adjunto da agenda de Lula. O encontro ocorrerá às 9h30, no Palácio do Planalto.
O encontro ocorre após a posse da maioria dos titulares dos ministérios e em meio a um diferente entendimento no seu primeiro escalão a respeito de reformas. De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a reunião tratará sobre o tema.
"O presidente já marcou a primeira reunião ministerial, para, inclusive, organizar e reafirmar, e ele acabou de me dizer, qualquer proposta só será encaminhada, evidente, depois da aprovação do presidente da República", disse Rui Costa.
"E qualquer proposta, ele vai dizer isso na reunião, passará necessariamente pela Casa Civil antes de sua análise", seguiu.
A declaração foi em resposta e desautorizando o ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT).

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Na terça-feira (3), ele disse que quer criar uma comissão com representantes de sindicatos patronais, empregados, aposentados e governo para discutir o que chamou de "antirreforma" da Previdência, aprovada no governo de Jair Bolsonaro (PL).
As falas de Lupi na terça foram mal recebidas pelo mercado financeiro. Após o discurso, a Bolsa aprofundou a queda e encerrou o dia com recuo de 2%, aos 104.165 pontos. O dólar teve alta de 1,77% nesta terça, cotado a R$ 5,4520 na venda, maior valor desde o final de julho.
"Só para tranquilizar. Eu sei que todo mundo tem direito a opinião, mas neste momento não há nenhuma proposta de reforma da Previdência ou coisa semelhante", disse Rui Costa após participar da cerimônia de posse de Geraldo Alckmin no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.
O encontro de ministros também ocorrerá após a notícia de que o grupo político da ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil), e de seu marido, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho (União Brasil), mantém há ao menos quatro anos vínculos com a família do ex-PM Juracy Alves Prudêncio, o Jura, condenado e preso sob acusação de chefiar uma milícia na Baixada Fluminense.
Lula esteve na noite de terça-feira, pela primeira vez desde que foi empossado, despachando no Planalto.
Na manhã desta quarta, foi ao palácio com Rui Costa, também pela primeira vez, e seguiu para cerimônia de posse de Geraldo Alckmin como ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

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