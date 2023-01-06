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Luto

Morre Gianluca Vialli, ex-jogador da seleção italiana de futebol

Ex-atacante faleceu aos 58 anos em decorrência de um câncer de pâncreas, que enfrentava desde 2017
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2023 às 15:50

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 15:50

Gianluca Vialli era um ícone do futebol italiano nos anos 90
Gianluca Vialli foi um ícone do futebol italiano nos anos 1990 Crédito: Reuters/Folhapress
O ex-jogador da seleção italiana Gianluca Vialli morreu na manhã desta sexta-feira (6), aos 58 anos, em decorrência de um câncer de pâncreas, contra o qual lutava desde 2017. Em 2020 chegou a dizer que estava curado, mas a doença retornou.
Ele fazia parte da comissão técnica da Azzurra até dezembro do ano passado, quando precisou se afastar para cuidar da saúde. A Federação Italiana emitiu nota e lamentou a morte de Gianluca. "O futebol italiano não está de luto apenas pelo chefe da delegação da seleção: está de luto um grande homem, que antes disso havia sido um grande atacante e um técnico apreciado".
Nas redes sociais, alguns clubes e personalidades do futebol internacional se manifestaram e lamentaram a notícia do falecimento.
Como jogador, Gianluca atuou por clubes como Sampdoria, Juventus e Chelsea. Pela seleção italiana, atuou em 59 jogos e marcou 16 gols. Inclusive chegou a jogar a Copa do Mundo de 1990.

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