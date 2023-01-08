'Eterno gigante': autoridades prestam homenagens a Roberto Dinamite

Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, morreu aos 68 anos Crédito: Reprodução Twitter/ @VascodaGama

Maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite faleceu neste domingo (8), aos 68 anos . Desde o fim de 2021 fazia tratamento para tumores descobertos na região do intestino. Jogadores, autoridades e entidades como a CBF lançaram comunicados lamentando a morte do atleta.

"Roberto Dinamite foi um dos maiores jogadores da história do nosso futebol. Além de entrar para a bela história do Vasco, ele encantou os fãs do futebol em todo o mundo. A CBF se solidariza aos familiares e a todos os fãs do artilheiro", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em nota.

Também ídolo do Vasco, Juninho Pernambucano usou as redes sociais para se despedir. Dinamite era o presidente do clube quando Juninho decidiu se aposentar, em 2014.

Descanse em paz eterno gigante Roberto Dinamite. O futebol e todos nós te agradecemos por tudo. Você foi o maior de todos com a Cruz de Malta no peito. Muita a força a toda família 🙏🙏. pic.twitter.com/nrCezlAxXo — Juninho Pernambucano (@Juninhope08) January 8, 2023

"Descanse em paz, eterno gigante Roberto Dinamite. O futebol e todos nós te agradecemos por tudo. Você foi o maior de todos com a Cruz de Malta no peito. Muita a força a toda família", escreveu.

Em uma série de postagens no Twitter, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou homenagem ao atleta, a quem também chamou de gigante. "Roberto Dinamite foi um gigante na história do Vasco da Gama e do futebol brasileiro. Como torcedor do Vasco no Rio, admirei muito seu futebol bonito, ofensivo, de um chute tão potente de perna direita que virou apelido. E de apelido, sobrenome", escreveu o mandatário.

Hoje começamos uma nova etapa na história do Brasil.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/UuKghbZu6O — Lula (@LulaOficial) January 1, 2023

Político e ex-técnico da Seleção brasileira de futebol, Vanderlei Luxemburgo manifestou-se por meio de sua conta oficial no Twitter. "Lamentamos profundamente o falecimento de Roberto Dinamite, o maior jogador da história do Vasco da Gama. Sua habilidade, determinação e paixão pelo futebol deixaram uma marca indelével na história do clube e no coração de todos os seus fãs", escreveu.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), também usou as redes sociais para lamentar a morte do jogador que, segundo o gestor municipal, era seu "ídolo desde criança".

"O cara que me fez viver as primeiras emoções com meu Vascão. Um ser humano generoso e amigo. Vai em paz, Dinamite. Obrigado por todos os momentos de alegria que você me proporcionou. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a legião de fãs desse craque", escreveu.

A Estrela aqui está de luto pela triste notícia da perda de Roberto Dinamite. Um dos maiores do futebol e um amante da Avenida. Guardarei comigo as grandes lembranças que tivemos juntos no sagrado solo da Sapucaí.



Descanse em Paz, Bob.



A Estrela te amará para sempre 🙏🏻💚 pic.twitter.com/YfcBQesStF — Mocidade Independente (@GRESMIPM) January 8, 2023

O jogador foi lembrado ainda pela Mocidade Independente, escola de samba que tinha o carinho e a torcida do jogador, pelo qual ele já havia desfilado no Sapucaí. "A Estrela aqui está de luto pela triste notícia da perda de Roberto Dinamite. Um dos maiores do futebol e um amante da Avenida. Guardarei comigo as grandes lembranças que tivemos juntos no sagrado solo da Sapucaí", publicou a agremiação.

Trajetória

Pelo Cruz-Maltino, Dinamite foi campeão do Campeonato Brasileiro de 1974, dos Cariocas de 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992, das edições do Troféu Ramón de Carranza em 1987 e 1988, dentre outros.

O ex-atacante ainda detém as marcas de maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols, e do Campeonato Carioca, com 279. Não à toa, ele tem uma estátua atrás de um dos gols de São Januário.

Ao longo da carreira, ele também vestiu as camisas do Barcelona, da Espanha, da Portuguesa, do Campo Grande e, claro, da seleção brasileira.