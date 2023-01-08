Clubes brasileiros dão adeus a Roberto Dinamite

Os clubes brasileiros usaram as suas redes sociais para lamentar a morte de Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama. Ele tinha 68 anos e desde o fim de 2021 fazia tratamento para tumores descobertos na região do intestino.
O Santos, por exemplo, colocou uma imagem de Roberto Dinamite ao lado de Pelé, que faleceu no dia 28 de dezembro. "Heróis eternizados. Nossos sentimentos aos familiares da lenda Roberto Dinamite e a todos os vascaínos", fechou o clube.
O Flamengo falou sobre o Clássico dos Milhões, enriquecido pelos embates entre Dinamite e Zico. "Um adversário admirável, que marcou o futebol e enriqueceu a história do Clássico dos Milhões. Descanse em paz", disse clube carioca.
O Botafogo, rival do Vasco, também o homenageou. "O Botafogo lamenta a morte de Roberto Dinamite, ícone do futebol carioca e brasileiro, que fez história no Vasco e como rival em campo nos proporcionou clássicos memoráveis. O Clube deseja força aos familiares, amigos e torcedores, e agradece pelo legado deixado. Valeu, Roberto", finaliza o rival
Outros clubes
Corinthians escreveu que o futebol brasileiro perdeu mais um de seus grandes personagens. "Na manhã deste domingo (08/01), o futebol brasileiro perdeu mais um de seus grandes personagens. Roberto Dinamite, maior artilheiro da história do Brasileirão, nos deixou aos 68 anos, após lutar contra um tumor no intestino desde o fim de 2021."
São Paulo
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Histórico
Pelo Cruz-Maltino, Dinamite foi campeão do Campeonato Brasileiro de 1974, dos Cariocas de 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992, das edições do Troféu Ramón de Carranza em 1987 e 1988, dentre outros.
O ex-atacante ainda detém as marcas de maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols, e do Campeonato Carioca, com 279. Não à toa, ele tem uma estátua atrás de um dos gols de São Januário.
Ao longo da carreira, ele também vestiu as camisas do Barcelona, da Espanha, da Portuguesa, do Campo Grande e, claro, da seleção brasileira.
Fora das quatro linhas, Dinamite elegeu-se vereador em 1992, pelo PSDB. Em 1994 se elegeu deputado estadual, cargo que ocuparia ainda por mais quatro mandatos. Também foi presidente do Vasco por duas gestões, entre 2008 e 2014.