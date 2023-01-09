Dinamite atuou pelo Rio Branco e esteve em jogo com recorde de público no ES

Ídolo maior da história do Vasco da Gama, Carlos Roberto de Oliveira, mundialmente conhecido como Roberto Dinamite, morreu no último domingo (8), em decorrência de um câncer no intestino. Mesmo atuando no Rio de Janeiro na maior parte da carreira, o ex-jogador encantava multidões por onde passava e também marcou presença em terras capixabas durante sua longa jornada no futebol.
Duas dessas passagens marcantes ocorreram em 1986. Em fevereiro daquele ano, Dinamite vestiu a camisa do Rio Branco em um amistoso festivo, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida marcava a despedida do atacante Dé, o Aranha, do futebol.
Dé e Dinamite haviam atuado juntos no Vasco. Em função da amizade, o atacante do Vasco veio participar do jogo vestindo a camisa do Rio Branco, onde Dé também virou ídolo. O amistoso foi contra a seleção da Costa do Marfim, que acabou vencendo por 4 a 3.
Em setembro do mesmo ano, Roberto Dinamite esteve em campo pelo Vasco na partida que marcou o recorde de público — não oficial — do Kleber Andrade.
Em jogo válido pela primeira fase do Campeonato Brasileiro de 1986, o Rio Branco derrotou o Vasco por 1 a 0 diante de estimados 40 mil torcedores. Apesar do estádio ainda estar inacabado e não comportar esse público, houve invasão por parte da torcida, que se acomodou em barrancos e na antiga geral para assistir à partida.
Nessa partida, Dinamite tinha em sua companhia nomes como Romário e o meio-campo capixaba Geovani Silva.