Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Adeus, Roberto!

Dinamite atuou pelo Rio Branco e esteve em jogo com recorde de público no ES

Ex-atacante jogou pelo capa-preta na despedida de Dé, em 1986; no mesmo ano, pelo Vasco, jogou diante de 40 mil torcedores no Kleber Andrade, em derrota para o Rio Branco
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

09 jan 2023 às 15:33

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 15:33

Ídolo maior da história do Vasco da Gama, Carlos Roberto de Oliveira, mundialmente conhecido como Roberto Dinamite, morreu no último domingo (8), em decorrência de um câncer no intestino. Mesmo atuando no Rio de Janeiro na maior parte da carreira, o ex-jogador encantava multidões por onde passava e também marcou presença em terras capixabas durante sua longa jornada no futebol.
Roberto Dinamite ao lado de China, quando atuou pelo Rio Branco em 1986
Roberto Dinamite, ao lado de China, quando atuou pelo Rio Branco em 1986 Crédito: Rio Branco/Reprodução
Duas dessas passagens marcantes ocorreram em 1986. Em fevereiro daquele ano, Dinamite vestiu a camisa do Rio Branco em um amistoso festivo, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida marcava a despedida do atacante Dé, o Aranha, do futebol. 
Dé e Dinamite haviam atuado juntos no Vasco. Em função da amizade, o atacante do Vasco veio participar do jogo vestindo a camisa do Rio Branco, onde Dé também virou ídolo. O amistoso foi contra a seleção da Costa do Marfim, que acabou vencendo por 4 a 3.
Em setembro do mesmo ano, Roberto Dinamite esteve em campo pelo Vasco na partida que marcou o recorde de público — não oficial — do Kleber Andrade.
Em jogo válido pela primeira fase do Campeonato Brasileiro de 1986, o Rio Branco derrotou o Vasco por 1 a 0 diante de estimados 40 mil torcedores. Apesar do estádio ainda estar inacabado e não comportar esse público, houve invasão por parte da torcida, que se acomodou em barrancos e na antiga geral para assistir à partida.
Roberto Dinamite, de costas, com a camisa 10 do Vasco, em jogo contra Rio Branco, com recorde de público no Kleber Andrade, em 1986
Roberto Dinamite, de costas, com a camisa 10 do Vasco, em jogo contra Rio Branco, com recorde de público no Kleber Andrade, em 1986 Crédito: José A. Magnago/Arquivo AG
Nessa partida, Dinamite tinha em sua companhia nomes como Romário e o meio-campo capixaba Geovani Silva.

LEIA MAIS

Jogador capixaba de apelido curioso ganha fama na Copa São Paulo

Velório de Dinamite tem fila de fãs, choro de Edmundo e homenagens

Vasco estuda eternizar camisa 10 em homenagem a Roberto Dinamite

Ingressos para jogos de Flamengo e Fluminense no ES já estão à venda

Vasco anuncia venda do meia Andrey ao Chelsea; Lucas Piton é apresentado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Futebol Futebol Capixaba Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana
Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados