Dinamite atuou pelo Rio Branco e esteve em jogo com recorde de público no ES

Ídolo maior da história do Vasco da Gama, Carlos Roberto de Oliveira, mundialmente conhecido como Roberto Dinamite, morreu no último domingo (8), em decorrência de um câncer no intestino. Mesmo atuando no Rio de Janeiro na maior parte da carreira, o ex-jogador encantava multidões por onde passava e também marcou presença em terras capixabas durante sua longa jornada no futebol.

Roberto Dinamite, ao lado de China, quando atuou pelo Rio Branco em 1986 Crédito: Rio Branco/Reprodução

Duas dessas passagens marcantes ocorreram em 1986. Em fevereiro daquele ano, Dinamite vestiu a camisa do Rio Branco em um amistoso festivo, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida marcava a despedida do atacante Dé, o Aranha, do futebol.

Dé e Dinamite haviam atuado juntos no Vasco. Em função da amizade, o atacante do Vasco veio participar do jogo vestindo a camisa do Rio Branco, onde Dé também virou ídolo. O amistoso foi contra a seleção da Costa do Marfim, que acabou vencendo por 4 a 3.

O Rio Branco lamenta a morte de Roberto Dinamite.



Dinamite foi um dos grandes do futebol brasileiro e tivemos a honra de vê-lo vestir a camisa capa-preta em 1986.



Na foto, Dinamite aparece ao lado de China, em amistoso contra a Seleção da Costa do Marfim, no Kleber Andrade. pic.twitter.com/kZi64VBIXZ — Rio Branco (@riobrancoes) January 8, 2023

Em setembro do mesmo ano, Roberto Dinamite esteve em campo pelo Vasco na partida que marcou o recorde de público — não oficial — do Kleber Andrade.

Em jogo válido pela primeira fase do Campeonato Brasileiro de 1986, o Rio Branco derrotou o Vasco por 1 a 0 diante de estimados 40 mil torcedores. Apesar do estádio ainda estar inacabado e não comportar esse público, houve invasão por parte da torcida, que se acomodou em barrancos e na antiga geral para assistir à partida.

Roberto Dinamite, de costas, com a camisa 10 do Vasco, em jogo contra Rio Branco, com recorde de público no Kleber Andrade, em 1986 Crédito: José A. Magnago/Arquivo AG