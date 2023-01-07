Jogador capixaba de apelido curioso ganha fama na Copa São Paulo

Tanguinha diz não se incomodar mais com o apelido Crédito: Renan Moreira

O Porto Vitória conquistou seu primeiro ponto na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foi no empate em 1 a 1 contra o Taubaté, na tarde de sexta-feira (6), pela segunda rodada da fase de grupos. Os paulistas saíram na frente, após belo gol de falta, e a equipe capixaba empatou a partida no fim com Tanguinha, que viralizou nas redes sociais por conta de seu apelido.

Na estreia do Porto Vitória na competição, transmitida pelo canal SporTV, um dos repórteres de campo comentou sobre a origem do apelido quando o jogador, cujo nome de batismo é Ryan Augusto Freitas Gomes, entrava em campo. O motivo: Ryan é chamado de Tanguinha porque o apelido do pai dele é "Calcinha". A explicação gerou gargalhadas no narrador e, claro, a internet não perdoou.

O jogador confirmou a história. “Não sei porque chamam meu pai de ‘Calcinha’. Mas lá onde moro ele é chamado assim. Então, decidiram criar um apelido para mim. Aí sou chamado de Tanguinha desde criança. No começo, eu não gostava. Mas agora me acostumei”, contou.

Ele não escondeu a felicidade de ter o nome citado em uma transmissão nacional pela TV. “Para mim foi muito especial. Ouvir o meu nome, aparecer na TV... Foi muito gratificante. Estou muito feliz de estar vivendo esse momento”, celebrou

Tanguinha foi importante para o Porto Vitória conquistar o primeiro ponto na competição. O gol de empate marcado no fim da partida diante do Taubaté manteve a equipe com chances de classificação para o mata-mata. Uma derrota praticamente selaria o destino dos capixabas na Copinha.