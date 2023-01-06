Aster leva gol no fim e perde a primeira na Copa SP de Futebol Júnior

Comemoração de gol da vitória do Ska Brasil, marcado no último lance da partida Crédito: Paulistão Play/Reprodução

O Aster Brasil perdeu para o Ska Brasil por 2 a 1 pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe capixaba saiu atrás do placar, buscou o empate, mas acabou sendo derrotada após um gol de cabeça do adversário no último lance do jogo, realizado em Santana do Parnaíba (SP), nesta sexta-feira (6).

Mesmo com a derrota, o Aster permanece na segunda colocação do Grupo 23, com três pontos e saldo zero. Está à frente do Paraná Clube, que venceu o Vitória-BA por 1 a 0 nesta sexta-feira (6) e também tem três pontos, mas saldo negativo de um gol. O Ska Brasil permanece na primeira colocação do grupo, com 6 pontos.

O JOGO

O primeiro tempo foi equilibrado. Apesar de o Ska Brasil ter mais posse de bola, o Aster conseguia se defender bem e não tomou muitos sustos. Os capixabas saíam em velocidade, mas pecavam bastante na finalização das jogadas.

No segundo tempo, o cenário mudou. O Ska voltou melhor do intervalo, conseguindo evitar que o Aster entrasse na partida. Logo aos 7 minutos, Isaque abriu o placar para o time paulista.

Após levar o gol, a equipe capixaba foi para cima em busca do empate. De tanto pressionar, o Aster conseguiu um pênalti, convertido por Dieguinho, aos 34 minutos. O jogo continuou aberto até o fim, com as duas equipes buscando a vitória. No último lance do jogo, o Ska Brasil marcou com Gabriel Razera, em jogada de escanteio, aos 50 minutos.

PRÓXIMOS JOGOS