Tanguinha marca no fim e Porto Vitória empata na Copa SP de Futebol Júnior

Lance do jogo entre Taubaté e Porto Vitória, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior Crédito: Caíque Toledo/EC Taubaté

O Porto Vitória empatou por 1 a 1 com o Taubaté e conseguiu seu primeiro ponto na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após sair atrás no placar, o time capixaba buscou o empate com Tanguinha, praticamente no último lance do jogo, realizado em Taubaté (SP), nesta sexta-feira (6).

Com o empate, o Porto Vitória permanece na terceira colocação do Grupo 14, com um ponto marcado. Já o Taubaté amarga a última colocação, também com um ponto, mas com um saldo de gols inferior (-2 contra -1 do time capixaba). Fluminense e Imperatriz fazem o outro jogo do grupo nesta sexta-feira (6), a partir das 17h15.

O JOGO

A partida começou com os nervos à flor da pele. Derrotadas na primeira rodada, as duas equipes entraram pilhadas em campo e confundiram vontade com violência. O início do jogo foi marcado por muitas faltas e chegadas duras. No decorrer da primeira etapa, o Porto Vitória tomou as rédeas do confronto e criou as melhores oportunidades, mas pecou na finalização.

Na segunda etapa, a equipe capixaba seguiu melhor, tendo o controle da partida e criando as melhores oportunidades. Uma delas foi um gol incrível perdido por Tanguinha, debaixo da trave.

No contra-ataque, o Taubaté conseguiu uma falta na entrada da área e Marquinhos cobrou com maestria para abrir o placar. Após o gol da equipe paulista, o Porto Vitória foi para cima em busca do empate, que veio aos 48 minutos, com Tanguinha, que havia perdido o gol feito antes.

PRÓXIMOS JOGOS