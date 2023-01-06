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Primeiro ponto

Tanguinha marca no fim e Porto Vitória empata na Copa SP de Futebol Júnior

Clube capixaba saiu atrás no placar, mas arrancou o empate com um gol no último lance da partida, nesta sexta-feira (6)
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

06 jan 2023 às 17:18

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 17:18

Lance do jogo entre Taubaté e Porto Vitória, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior
Lance do jogo entre Taubaté e Porto Vitória, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior Crédito: Caíque Toledo/EC Taubaté
O Porto Vitória empatou por 1 a 1 com o Taubaté e conseguiu seu primeiro ponto na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após sair atrás no placar, o time capixaba buscou o empate com Tanguinha, praticamente no último lance do jogo, realizado em Taubaté (SP), nesta sexta-feira (6).
Com o empate, o Porto Vitória permanece na terceira colocação do Grupo 14, com um ponto marcado. Já o Taubaté amarga a última colocação, também com um ponto, mas com um saldo de gols inferior (-2 contra -1 do time capixaba). Fluminense e Imperatriz fazem o outro jogo do grupo nesta sexta-feira (6), a partir das 17h15.

O JOGO

A partida começou com os nervos à flor da pele. Derrotadas na primeira rodada, as duas equipes entraram pilhadas em campo e confundiram vontade com violência. O início do jogo foi marcado por muitas faltas e chegadas duras. No decorrer da primeira etapa, o Porto Vitória tomou as rédeas do confronto e criou as melhores oportunidades, mas pecou na finalização.
Na segunda etapa, a equipe capixaba seguiu melhor, tendo o controle da partida e criando as melhores oportunidades. Uma delas foi um gol incrível perdido por Tanguinha, debaixo da trave.
No contra-ataque, o Taubaté conseguiu uma falta na entrada da área e Marquinhos cobrou com maestria para abrir o placar. Após o gol da equipe paulista, o Porto Vitória foi para cima em busca do empate, que veio aos 48 minutos, com Tanguinha, que havia perdido o gol feito antes.

PRÓXIMOS JOGOS

Na última rodada, o Porto Vitória enfrenta o lmperatriz-MA, na próxima segunda-feira (9), às 15h. Já o Taubaté recebe o Fluminense, também na segunda-feira (9), às 17h15.

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