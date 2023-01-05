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Foco total

Cleiton Marcelino exige Aster concentrado para decisão na Copa SP

Treinador da equipe capixaba elogia triunfo na estreia sobre o Vitória-BA, mas faz alerta para jogo difícil diante do Ska Brasil, nesta sexta (6)
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

05 jan 2023 às 16:24

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 16:24

Cleiton Marcelino, técnico do Aster Brasil
Cleiton Marcelino, técnico do Aster Brasil Crédito: Arquivo Pessoal
O Aster Brasil estreou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clube capixaba venceu o Vitória-BA por 1 a 0, na última segunda-feira (2), repetindo o feito da edição passada, quando também havia ganhado na partida de estreia. Agora, o time capixaba quer manter o embalo para a partida desta sexta-feira (6), contra o Ska Brasil.
Começar bem a competição era importante para a equipe capixaba, devido à característica do torneio, que tem apenas três jogos na primeira fase. Ainda mais diante de um adversário tradicional como o Vitória-BA, conhecido por revelar jogadores de nível internacional, como Bebeto, Dida e David Luiz.
O técnico do Aster, Cleiton Marcelino, disse que a avaliação sobre a estreia foi positiva. “Foi muito bom! Tudo aquilo que foi proposto para os atletas, eles conseguiram executar. O adversário teve algumas chances, mas conseguimos nos defender bem e ter o controle do jogo, tanto no momento com bola quanto no momento sem bola”, analisou.
O intervalo curto entre as partidas obriga a comissão técnica a focar na recuperação dos atletas em primeiro lugar. “Teremos um treinamento tático antes da próxima partida, mas a maior preocupação agora é na recuperação física dos atletas. É uma competição de tiro curto. Então, temos que focar em recuperar a condição deles o mais rápido possível”, afirmou o treinador.
Próximo adversário dos capixabas, o Ska Brasil foi fundado em 2019 por Edmílson, ex-zagueiro que foi pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002. O time tem a vantagem de jogar a Copinha em casa, em Santana do Parnaíba, e também começou a competição vencendo: 2 a 0 no Paraná Clube. É o líder do Grupo 23, pelo saldo de gols.
Para Cleiton, esse será o desafio mais difícil da chave. “O Ska é um clube-empresa e tem uma boa estrutura. Então, para a gente vai ser uma final de campeonato. Temos que ter concentração total porque é um jogo que pode definir muita coisa”, alertou.

O JOGO

  • Ska Brasil x Aster Brasil
  • Quando: sexta-feira (6 de janeiro)
  • Horário: 15h15
  • Local: Santana de Parnaíba (SP)
  • Transmissão: Paulistão Play

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