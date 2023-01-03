Porto Vitória leva gol no fim e perde para o Fluminense na Copa SP

Lance do jogo entre Porto Vitória e Fluminense, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior Crédito: Lenardo Brasil/Fluminense

O Porto Vitória estreou com derrota na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe capixaba perdeu para o Fluminense por 1 a 0, com gol de Agner no final da segunda etapa. A partida aconteceu na cidade de Taubaté, interior paulista.

Com a derrota, os capixabas ocupam a terceira colocação do Grupo 14. Já o Fluminense assume a segunda colocação, atrás do Imperatriz-MA, que venceu o Taubaté-SP, na outra partida do grupo, por 3 a 0.

O JOGO

O jogo foi complicado para o Porto Vitória. O gramado ruim impediu que a equipe saísse em velocidade para aproveitar os erros adversários. Com isso, o Fluminense dominou a partida desde o início, criando as melhores oportunidades de gol.

Mesmo jogando mal, o empate era um resultado interessante para a equipe capixaba, que contou com grande atuação do goleiro Marcão, com defesas salvadoras. No entanto, ao final da partida, Agner acertou um belo chute da entrada da área para fazer o gol da vitória dos cariocas.