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Capixabas largam bem

Aster Brasil vence o Vitória-BA na estreia da Copa SP de Futebol Júnior

Gol dos capixabas foi marcado no segundo tempo pelo atacante Gustavinho; próximo compromisso do time será contra o Ska Brasil na sexta-feira (6)
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

03 jan 2023 às 18:28

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 18:28

É a segunda vez que o Aster Brasil começa a Copinha com vitória
Comemoração de gol do Aster Brasil sobre o Vitória-BA Crédito: Paulistão Play/Reprodução
O Aster Brasil estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023. Os capixabas jogaram bem e venceram o Vitória-BA por 1 a 0, com gol de Gustavinho, aos 34 minutos do segundo tempo. A partida aconteceu na cidade de Santana de Parnaíba, no interior paulista.
Com a vitória, a equipe do Espírito Santo soma 3 pontos e alcança a segunda colocação do Grupo 23. A liderança é do Ska Brasil, que venceu o Paraná por 2 a 0, no outro jogo do Grupo 23, nesta terça-feira (3).

O JOGO

A partida foi equilibrada, com as duas equipes criando oportunidades de gol. Um jogo baseado muito nas transições rápidas e nos erros do adversário. O primeiro tempo teve uma leve vantagem para a equipe baiana, que criou pelo menos duas boas oportunidades de gol.
Na segunda etapa, o time capixaba melhorou, foi pra cima e abriu o placar com Gustavinho aos 34 minutos. O Aster ainda acertou uma bola na trave logo em seguida e conseguiu segurar as tentativas finais do Vitória-BA de empatar a partida.
Na próxima rodada, o Aster enfrenta o Ska Brasil na sexta-feira (6), às 15h30. Já o Vitória-BA vai encarar o Paraná também na sexta (6), às 13h.

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