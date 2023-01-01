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Aster e Porto Vitória estreiam esta semana na Copa SP de Futebol Júnior

As duas equipes irão representar o Espírito Santo na competição de base mais importante do país
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

01 jan 2023 às 07:00

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 07:00

Aster e Porto Vitória terão grandes desafios logo na primeira fase
Aster e Porto Vitória terão grandes desafios logo na primeira fase Crédito: Henrique Montovaneli/FES e Porto Vitória/Divulgação
A Copa São Paulo de Futebol Júnior está chegando. A partir do dia 2 de janeiro deste ano, 128 equipes de todos os estados do país entrarão em campo em busca do principal título do futebol de base do Brasil. Representando o Espírito Santo temos o Porto Vitória e o Aster, que conquistaram as vagas após serem finalistas do Campeonato Capixaba Sub-20 em 2022.
Os “asteroides” estão no Grupo 23 com Vitória-BA, Ska Brasil e Paraná. Já o Porto está no Grupo 14 e enfrenta Fluminense, Imperatriz-BA e Taubaté. Confira como foi o período de preparação dos clubes capixabas para a disputa da competição.

PORTO VITÓRIA

O Porto Vitória teve três amistosos durante a fase de preparação. Um empate por 1 a 1 com a equipe profissional do clube, depois mais dois amistosos em Belo Horizonte, Minas Gerais: 2 a 0 sobre o Soccer Training (time amador da cidade), e 1 a 1 com o Sub-20 do Cruzeiro. Além desses amistosos, o clube disputou a Taça Metropolitana contra o Capixaba, e venceu por 2 a 0.
O treinador da equipe, Thiago Nogueira, comemorou a preparação realizada durante o período. “Conseguimos observar muitas coisas, a avaliação é positiva e esperamos fazer os ajustes necessários nessa reta final para representar o Estado na competição”, analisou.
Um dos destaques da equipe é Natã, atacante de 18 anos que recentemente esteve no Real Noroeste. Ele afirma que a torcida pode esperar uma equipe com bom futebol, organização e garra. “Esta competição é muito difícil, considerada por alguns como a Copa do Mundo da base, então será um grande desafio já que são apenas 3 partidas, por isso devemos tratar cada jogo como uma final”, declarou.
Natã é uma das esperanças de gol da equipe do Porto Vitória
Natã é uma das esperanças de gol da equipe do Porto Vitória Crédito: Divulgação
A equipe da Serra estreia na competição na próxima terça-feira (3) às 17h15, contra o Fluminense, com transmissão do SporTV.

ASTER

O Aster Brasil realizou alguns amistosos durante a preparação para a Copinha, os principais contra as equipes profissionais do Vitória e da Desportiva Ferroviária. Contra o alvianil, os “asteroides” saíram vencedores: 2 a 1 de virada. Já contra a Locomotiva Grená, uma derrota por 2 a 0.
Para o treinador da equipe, Cleiton Marcelino, a expectativa para a competição é boa. “Foram 12 semanas de treino em um período de 2 meses e meio, onde tivemos uma evolução nas partes física, técnica e tática. Realizamos amistosos bons amistosos contra equipes profissionais do Estado então a expectativa é a melhor possível”, analisou.
Marcelino também destacou a experiência como um fator decisivo para um bom desempenho da equipe. “Essa garotada já ta indo para a segunda copinha deles, disputaram a competição no ano passado e também jogaram competições profissionais (Copa ES e Série B) esse ano. Serão jogos difíceis, mas temos totais condições de fazer uma boa competição”, afirmou.
A equipe do Aster é a atual campeã do Capixabão Sub-20
A equipe do Aster é a atual campeã do Capixabão Sub-20 Crédito: Aster/Divulgação
O Aster estreia na competição na próxima terça-feira (3) às 16h15, contra o Vitória-BA.

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