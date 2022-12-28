Gabigol debocha de pesquisa onde é considerado o mais chato do Brasileirão

Na última terça-feira (27), o Uol Esporte divulgou uma pesquisa feita com jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro, onde os craques respondiam de forma anônima quem era o jogador mais chato do Brasileirão.

Gabigol, o líder do ranking, usou as redes sociais para responder à pesquisa. Em uma animação onde abre a notícia do Uol, ele debocha da situação e abre uma espécie de bloco de notas onde adiciona o feito ao lado do título da Copa do Brasil e da Libertadores de 2022.