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Ironizou

Gabigol debocha de pesquisa onde é considerado o mais chato do Brasileirão

Jogador do Flamengo usou as redes sociais para se posicionar diante de pesquisa onde outros jogadores o coroaram como o mais inconveniente do Brasil

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 14:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2022 às 14:52
Gabigol, de pênalti, assegurou a vitória do Flamengo sobre o Vasco
Gabigol, de pênalti, assegurou a vitória do Flamengo sobre o Vasco Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Após ser considerado o jogador mais chato do ano pelo ‘Pesquisão do UOL’, Gabriel Barbosa, o Gabigol, respondeu da forma que está mais acostumado: com deboche.
Na última terça-feira (27), o Uol Esporte divulgou uma pesquisa feita com jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro, onde os craques respondiam de forma anônima quem era o jogador mais chato do Brasileirão.
Conhecido por suas reclamações, a famosa ‘catimba’ nas partidas, e o gênio forte, a personalidade de Gabigol não agradou aos colegas de profissão. Conforme a pesquisa, ele foi considerado o mais chato por 28% dos jogadores, seguido por Felipe Melo, com 24% de rejeição.
Deyverson, do Cuiabá, completa o pódio com 12% dos votos. A lista contou ainda com Gabriel (Internacional), Marcos Vitor (Bahia), Diego Souza (Grêmio), Calleri (São Paulo), Dudu (Palmeiras), Rodinei e Diego Ribas (Flamengo).
Gabigol, o líder do ranking, usou as redes sociais para responder à pesquisa. Em uma animação onde abre a notícia do Uol, ele debocha da situação e abre uma espécie de bloco de notas onde adiciona o feito ao lado do título da Copa do Brasil e da Libertadores de 2022. 
Nos comentários, torcedores e outros jogadores apoiaram a forma de resposta do camisa 9 do Flamengo.

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