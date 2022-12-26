Zidane está no radar da CBF para treinar a Seleção Brasileira, diz jornal francês

Zinédine Zidane Crédito: Reprodução/Instagram

De acordo com um artigo publicado no periódico francês L’Équipe, o técnico Zinedine Zidane está no radar da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para comandar a Seleção a partir de 2023. Após a saída de Tite do comando do Brasil depois da eliminação na Copa do Mundo do Catar , muitos estrangeiros são especulados para treinar o time brasileiro.

Na noite de sábado (24), o jornal afirmou que o nome do treinador francês agrada aos cartolas da CBF por sua experiência e também por estar livre no mercado. Apesar disso, o Brasil tem a concorrência com a seleção da França, que está de olho em Zidane para substituir Didier Deschamps, campeão mundial em 2018 e vice em 2022.

Aos 50 anos, o treinador está sem clube desde 2021, quando encerrou sua segunda passagem pelo Real Madrid, onde conquistou três Ligas dos Campeões, duas Supercopas da UEFA, dois Mundiais de Clubes, dois Campeonatos Espanhóis e duas Supercopas da Espanha.

OUTROS NOMES ESPECULADOS

Assim que a saída de Tite foi confirmada, vários nomes foram cogitados para o comando da Canarinho. O atual treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, foi um dos que mais animaram a torcida brasileira, mas o italiano afirmou que pretende cumprir seu contrato com o clube espanhol, válido até 2024.