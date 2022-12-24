Tite é assaltado no RJ e leva bronca de bandido por eliminação na Copa

Tite foi vítima de um assalto enquanto caminhava, por volta das 6h da manhã, na Barra da Tijuca, conforme noticiou o jornalista Anselmo Gois. O técnico teve um cordão furtado e tomou uma bronca do bandido, que reclamou do resultado do Brasil no Mundial do Catar.

A assessoria do ex-técnico da Seleção Brasileira confirmou o assalto, em nota, mas negou a bronca. "O assalto aconteceu no início da semana passada. Uma pessoa que passava de bicicleta roubou a correntinha que ele usava no momento em que caminhava com a esposa. Uma pessoa próxima percebeu, tentou, mas não conseguiu interceptá-lo. Tite o agradeceu e seguiu a caminhada. O restante da notícia é mentira.", diz o texto.