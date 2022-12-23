Capixaba de 8 anos marca gol estilo Richarlison e recebe elogio do craque

Assim como Richarlison, o menino também é capixaba, natural de Vila Velha. Ele marcou o gol na última quinta-feira (22) e já nesta sexta (23) foi parar nas redes sociais do atacante do Tottenham.

Richarlison postou o vídeo do gol em suas redes sociais Crédito: Instagram/Reprodução

“Eu me inspirei nele. O gol (da Copa) foi muito bonito. Fiquei muito feliz quando vi. Vou mostrar para todos os meus amigos. Um dia, eu também quero ir para a Copa e fazer gols parecidos com os dos jogadores do Brasil”, contou ao g1.

O torneio aconteceu entre os dias 19 e 22 de dezembro, no Maracanã, e a equipe de Jonas chegou até a final da competição, mas acabou sendo derrotada pela Escolinha da Lagoa, do Rio de Janeiro. Segundo o pai dele, Thiago Fraboni, apenas os melhores estudantes conseguem ser chamados para disputar a copinha.

“Estamos bem cansados, mas felizes da vida. Como eles são crianças, também foram pra se divertir um pouco. E a sensação é maravilhosa. Sempre fui do esporte, mas nunca tive a chance de pisar no Maracanã. Imagine o meu filho, de 8 anos, jogar no estádio e ainda fazer um gol estilo ‘pombo’”, destacou.