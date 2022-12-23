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Bombou

Capixaba de 8 anos marca gol estilo Richarlison e recebe elogio do craque

Jonas Fraboni marcou um gol semelhante ao que o atacante da Seleção fez contra a Sérvia e que foi eleito o mais bonito da Copa do Mundo do Catar

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2022 às 19:11
O capixaba Richarlison levou o prêmio de gol mais bonito da Copa do Mundo, pela pintura que fez na partida contra a Sérvia, na fase de grupos. Inspirado no Pombo, o garoto Jonas Moreira Fabroni, de apenas 8 anos, marcou um golaço na Copa Fla Brasil, um torneio entre escolinhas de futebol do Flamengo espalhadas pelo país.
Assim como Richarlison, o menino também é capixaba, natural de Vila Velha. Ele marcou o gol na última quinta-feira (22) e já nesta sexta (23) foi parar nas redes sociais do atacante do Tottenham.
Richarlison postou o vídeo do gol em suas redes sociais
Richarlison postou o vídeo do gol em suas redes sociais Crédito: Instagram/Reprodução
“Eu me inspirei nele. O gol (da Copa) foi muito bonito. Fiquei muito feliz quando vi. Vou mostrar para todos os meus amigos. Um dia, eu também quero ir para a Copa e fazer gols parecidos com os dos jogadores do Brasil”, contou ao g1.
O torneio aconteceu entre os dias 19 e 22 de dezembro, no Maracanã, e a equipe de Jonas chegou até a final da competição, mas acabou sendo derrotada pela Escolinha da Lagoa, do Rio de Janeiro. Segundo o pai dele, Thiago Fraboni, apenas os melhores estudantes conseguem ser chamados para disputar a copinha.
“Estamos bem cansados, mas felizes da vida. Como eles são crianças, também foram pra se divertir um pouco. E a sensação é maravilhosa. Sempre fui do esporte, mas nunca tive a chance de pisar no Maracanã. Imagine o meu filho, de 8 anos, jogar no estádio e ainda fazer um gol estilo ‘pombo’”, destacou.
O golaço foi marcado na semifinal e foi apenas um dos tentos de Jonas, que teve destaque durante a competição e fez pelo menos um gol em todas as fases. “Jogo futebol desde que eu tinha um ano e meio. Eu tenho umas sete bolas, todas de tamanho diferente. (Amo o esporte) por causa do meu pai. Sou flamenguista roxo”, afirmou Jonas.

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