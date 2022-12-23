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Prêmio de consolação

Voleio de Richarlison é eleito o gol mais bonito da Copa do Mundo do Catar

O capixaba levou a melhor sobre gols marcados por rivais como o francês Kylian Mbappé, artilheiro da Copa, o argentino Enzo Fernández, campeão mundial, e o compatriota Neymar

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 12:11

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 dez 2022 às 12:11
Após deixar o Catar de mãos abanando, a seleção brasileira ganhou um prêmio de consolação nesta sexta-feira. O belo voleio de Richarlison, logo na estreia da equipe na Copa do Mundo, foi eleito o gol mais bonito do Mundial, em votação popular organizada pela própria Fifa.
Richarlison levou a melhor sobre gols marcados por rivais como o francês Kylian Mbappé, artilheiro da Copa, o jovem argentino Enzo Fernández, campeão mundial, e o compatriota Neymar. No total, dez gols estavam na disputa, decidida em votação aberta, no site e nas redes sociais da Fifa.
Richarlison marca o segundo gol do Brasil contra a Sérvia na Copa do Mundo 2022
Richarlison marcou de voleio o segundo gol do Brasil contra a Sérvia na Copa do Mundo 2022 Crédito: Reuters/Folhapress
O gol que levou o prêmio foi marcado na estreia brasileira, contra a Sérvia. Em bela jogada de Vinícius Junior, Richarlison dominou de primeira dentro da área, girou rapidamente e acertou belo chute, de voleio, direto para as redes. Com o gol, marcado aos 27 minutos do segundo tempo, o Brasil assegurou a vitória por 2 a 0.
O Brasil ainda concorria com outro gol de Richarlison, numa bela triangulação diante da defesa da Coreia do Sul, pelas oitavas de final. E com o gol de Neymar na prorrogação das quartas de final, contra a Croácia. O Brasil cedeu o empate logo em seguida no tempo extra e acabou sendo eliminado da Copa nas penalidades.

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