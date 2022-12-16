Tatuadores de Richarlison rebatem críticas a rostos de Ronaldo e Neymar

SÃO PAULO - Os profissionais responsáveis por tatuar em Richarlison os rostos de Ronaldo, Neymar e do próprio jogador vieram a público defender seu trabalho após serem alvos de críticas e piadas nas redes sociais. No programa "Fofocalizando", do SBT, Dom e PK Tattoo disseram estar satisfeitos com o resultado.

"A finalização da tatuagem ficou muito maneira. Ele se amarrou e gostou muito, e é isso o que importa", disse Dom. "Printaram a foto inacabada e com um ângulo torto, porque ele estava deitado ainda".

Dom também disse que Richarlison foi o responsável por planejar a tatuagem. "Ele me mostrou as fotos, pegou umas fotos do Ronaldo antigas e do Neymar também, na época da primeira Olimpíada (em 2016), e a frase do Pelé. A gente trabalhou e, na verdade, foi ele que escolheu muito."