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Após polêmica

Tatuadores de Richarlison rebatem críticas a rostos de Ronaldo e Neymar

Profissionais dizem que finalização do desenho é satisfatória e que o jogador está feliz com o resultado

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 15:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 dez 2022 às 15:11
SÃO PAULO - Os profissionais responsáveis por tatuar em Richarlison os rostos de Ronaldo, Neymar e do próprio jogador vieram a público defender seu trabalho após serem alvos de críticas e piadas nas redes sociais. No programa "Fofocalizando", do SBT, Dom e PK Tattoo disseram estar satisfeitos com o resultado.
"A finalização da tatuagem ficou muito maneira. Ele se amarrou e gostou muito, e é isso o que importa", disse Dom. "Printaram a foto inacabada e com um ângulo torto, porque ele estava deitado ainda".
Dom também disse que Richarlison foi o responsável por planejar a tatuagem. "Ele me mostrou as fotos, pegou umas fotos do Ronaldo antigas e do Neymar também, na época da primeira Olimpíada (em 2016), e a frase do Pelé. A gente trabalhou e, na verdade, foi ele que escolheu muito."
PK Tattoo, companheiro de trabalho de Dom, também defendeu a tatuagem. "Só estou passando aqui para dizer que o homem está feliz, então, se o homem está feliz, a gente também está. A gente está muito feliz com o resultado apresentado até agora."

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