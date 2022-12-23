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Gil do Vigor é o diretor de diversidade do Sport Club do Recife

Mais de um ano após sofrer ataques homofóbicos no clube, economista e ex-BBB dá a volta por cima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 18:38

Gil do Vigor é o diretor de diversidade do Sport Club
Gil do Vigor é o diretor de diversidade do Sport Club Crédito: Instagram/@gildovigor
Um ano e meio após receber ofensas homofóbicas de um conselheiro do Sport Club do Recife, Gil do Vigor volta ao clube com status de diretor. O ex-BBB e economista virou Diretor de Diversidade do Sport, eleito em uma chapa com 96,5% de aprovação da torcida. A responsabilidade é mudar o Leão de dentro pra fora, transformando o clube numa instituição inclusiva.
“Deu certo! Com mais de 96% dos votos. Me sinto honrado demais e vamos trabalhar”, celebrou Gil nas redes sociais. “Pelo Sport TUDO”, completou.
Em entrevista ao GE, Gil disse que quase negou a proposta de integrar a diretoria de diversidade. O motivo era não ter sua presença ligada ao episódio traumático em que gravava um vídeo no clube quando sua mãe recebeu por WhatsApp o áudido o conselheiro do clube na época.
Porém, tudo mudou e Gil aceitou a proposta. De acordo com o site, as conversas entre o ex-BBB e o Sport começaram no início do ano. Agora, ele quer assumir não somente o combate à LGBTQIA+fobia como também tocar em assuntos como discriminação racial, violência contra a mulher e melhoria do bem estar para PCDs.
"A gente não quer algo decorativo, para falar que tem e ficar ali. Queremos ser atuantes, trazer as pessoas e mostrar que o respeito e diversidade tem que estar ali para todo mundo", disse ao site.

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