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Vascaíno brilha e é bicampeão da Liga Rede Gazeta do Cartola 2022

Luan Leonardo, morador de Colatina, superou mais de 500 participantes e levou para casa uma camisa oficial do clube de coração e outros prêmios

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 11:22

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

23 dez 2022 às 11:22
Luan Leonardo venceu a Liga Rede Gazeta do Cartola em 2021 e 2022
Luan Leonardo retirou os prêmios por ter vencido a Liga Rede Gazeta do Cartola 2022 Crédito: Viviane Maciel
É fim de temporada e chega a hora das tradicionais premiações aos "melhores do ano". No caso da Liga Rede Gazeta 2022 do Cartola FC, o vencedor é um velho conhecido. Campeão em 2021, Luan Leonardo mostrou que é fera no "fantasy game" e repetiu a dose este ano. Marcou 3247.71 pontos e se sagrou bicampeão da liga, superando mais de 500 participantes. 
Na conquista de 2021, ele havia levado para casa uma camisa do Vasco — seu time do coração —, um copo térmico e um kit especial do projeto "Somos Capixabas”, da Rede Gazeta. Este ano, além de uma camisa do Vasco, Luan ganhou um kit de A Gazeta, com camisa, caneta e agenda, mais um copo térmico, um power bank (bateria portátil para aparelhos eletrônicos) e R$ 100 em vale-compras na cervejaria Casa 107.
Luan levou a premiação para casa em 2021
Luan também havia levado a premiação para casa pela vitória em 2021 Crédito: Viviane Maciel
Perguntado sobre os segredos para conseguir vencer por duas vezes consecutivas a liga, Luan afirma que é preciso gostar de futebol. “Acompanho sempre todos os times. Eles costumam apresentar um padrão. Conhecendo bem as equipes e os jogadores, você consegue prever melhor quem pode ir bem e quem pode ir mal”, contou.
Para o morador de Colatina, no Noroeste do Estado, a disputa deste ano foi mais complicada que a de 2021. “Com o tempo, as pessoas vão aprendendo a jogar, pegando o jeito da coisa. Hoje em dia tem muita informação na internet e conteúdo com dicas”, analisou Luan, que pretende continuar jogando em 2023.
Com o Vasco da Gama de volta à elite do futebol brasileiro, a expectativa de Luan para a nova temporada aumenta. A equipe carioca ficou entre os quatro melhores colocadas da Série B em 2022 e vai disputar a primeira divisão em 2023, após dois anos de ausência. Agora com a SAF, a esperança da torcida está alta, mas o bicampeão da liga alerta que não dá para se iludir no "fantasy game" .
“Já brinquei com a galera que, no próximo ano, é Pedro Raul (novo atacante do Vasco) e mais 10 (risos). Mas, falando sério, tem que saber separar a emoção da razão para ir bem. Se tiver que escalar no Cartola alguém que vai jogar contra o Vasco, eu vou escalar”.

Combinado com a esposa

Toda conquista exige um certo sacrifício. Toda sexta-feira Luan reservava a noite para estudar e escalar sua equipe para o fim de semana. Ruim para a esposa, que teve de dividir a atenção do marido com o Cartola. “Nós temos um combinado que 40% da premiação da Liga é dela (risos)”, brincou Luano.

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