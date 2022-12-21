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  • Messi vai renovar contrato com o PSG, afirma jornal francês
Negociação avança

Messi vai renovar contrato com o PSG, afirma jornal francês

Vínculo com o clube, que iria até o meio de 2023, deve ser estendido por mais um ano; meta do craque é conquistar a Liga dos Campeões mais uma vez

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 20:44

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 dez 2022 às 20:44
O jogador Lionel Messi (camisa 10), da Argentina, comemora ao marcar seu gol de pênalti
Messi em campo pela Argentina na Copa do Mundo do Catar Crédito: MANU FERNANDEZ/AP
PARIS - Lionel Messi chegou a um acordo verbal com o Paris Saint-Germain para renovar contrato por mais uma temporada, segundo o jornal Le Parisien. O vínculo atual entre as partes se encerraria no meio de 2023. A extensão contratual foi acertada durante a Copa do Mundo em que Messi foi campeão com a Argentina e eleito melhor jogador do torneio.
As negociações estavam se arrastando nos últimos meses entre diretores do PSG e o pai e empresário de Messi. O jogador quer conquistar mais um título da Liga dos Campeões em sua carreira. Na última temporada, o time parisiense caiu nas oitavas de final para o Real Madrid.
O camisa 10 está em Rosário, sua cidade natal, para ficar com a família e celebrar a conquista. Adversário na final da Copa e artilheiro do torneio, o atacante Kylian Mbappé retornou aos treinamentos do PSG nesta quarta-feira (21). Mbappé teve apenas dois dias de descanso até se reapresentar ao clube de Paris, de forma discreta, na manhã desta quarta (21).
O Paris Saint-Germain tem realizado amistosos contra equipes menores e desfalcado de seus principais nomes. A equipe da capital francesa volta a campo no próximo dia 28, contra o Strasbourg, vice-lanterna do Campeonato Francês. O PSG lidera a tabela com 41 pontos, cinco a mais que o Lens. Seu adversário nas oitavas de final da Liga dos Campeões será o Bayern de Munique, em fevereiro.

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