Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Lesão de Richarlison o deixará fora dos gramados por até um mês
Desfalque para o Tottenham

Lesão de Richarlison o deixará fora dos gramados por até um mês

Treinador do Tottenham afirmou que a lesão na panturrilha do capixaba é séria e que ele será desfalque em jogos importantes do Campeonato Inglês

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 11:44

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

26 dez 2022 às 11:44
Richarlison vai às lágrimas após derrota para Croácia.
Richarlison teria sentido desconforto na panturrilha na partida contra a Croácia Crédito: Vitor Jubini
Antonio Conte, treinador do Tottenham, da Inglaterra, afirmou em entrevista coletiva que o capixaba Richarlison ficará fora dos gramados por aproximadamente um mês.
O atacante da Seleção Brasileira e do clube inglês sofreu uma lesão na panturrilha durante o aquecimento da partida contra a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O capixaba já havia sofrido um desconforto parecido antes do Mundial, o que colocou dúvidas sobre sua ida ao Catar.
"Eu assisti a todos os meus jogadores na Copa do Mundo com meus dedos cruzados, porque você sabe muito bem que pode perder jogadores importantes, e isso aconteceu com Richarlison, que teve um problema, Bentancur e Bem Davies", disse Conte
“Falei com o departamento médico e eles me falaram que nós precisaremos de três a quatro semanas. Sua lesão foi séria”, afirmou o treinador.
Dessa forma, o camisa 9 ficou de fora do retorno do Tottenham ao Campeonato Inglês na manhã desta segunda-feira (26), e a equipe empatou por 2 a 2 com o Brentford.
Além disso, Richarlison será desfalque em partidas importantes contra Arsenal e Manchester City, que ocupam a primeira e a segunda colocação da Premier League, respectivamente. O clube do capixaba está na quarta posição em busca do título.

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

Filha de Pelé posta foto ao lado da família: 'Mais uma noite juntinhos com ele'

Tite é assaltado no RJ e leva bronca de bandido por eliminação na Copa

Capixaba de 8 anos marca gol estilo Richarlison e recebe elogio do craque

Vascaíno brilha e é bicampeão da Liga Rede Gazeta do Cartola 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Esportes Futebol Richarlison Seleção brasileira Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Isabel Veloso anuncia sexo e nome do bebê que espera
Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas sobre namoro: 'Seguir em frente não é falta de amor'
Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados