Lesão de Richarlison o deixará fora dos gramados por até um mês

Richarlison teria sentido desconforto na panturrilha na partida contra a Croácia Crédito: Vitor Jubini

Antonio Conte, treinador do Tottenham, da Inglaterra, afirmou em entrevista coletiva que o capixaba Richarlison ficará fora dos gramados por aproximadamente um mês.

O atacante da Seleção Brasileira e do clube inglês sofreu uma lesão na panturrilha durante o aquecimento da partida contra a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar . O capixaba já havia sofrido um desconforto parecido antes do Mundial, o que colocou dúvidas sobre sua ida ao Catar.

"Eu assisti a todos os meus jogadores na Copa do Mundo com meus dedos cruzados, porque você sabe muito bem que pode perder jogadores importantes, e isso aconteceu com Richarlison, que teve um problema, Bentancur e Bem Davies", disse Conte

“Falei com o departamento médico e eles me falaram que nós precisaremos de três a quatro semanas. Sua lesão foi séria”, afirmou o treinador.

Dessa forma, o camisa 9 ficou de fora do retorno do Tottenham ao Campeonato Inglês na manhã desta segunda-feira (26), e a equipe empatou por 2 a 2 com o Brentford.