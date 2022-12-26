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Dentro de hospital

Filha de Pelé posta foto ao lado da família: 'Mais uma noite juntinhos com ele'

Familiares do ex-jogador passaram a noite de Natal no hospital onde ele está internado, em São Paulo. Na publicação, Kely agradeceu os cuidados dos profissionais que tratam da saúde do pai

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 09:53

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 dez 2022 às 09:53
Familiares de Pelé se reuniram no hospital onde ele está internado
Familiares de Pelé se reuniram no hospital onde ele está internado Crédito: Reprodução / Instagram @iamkelynascimento
Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, publicou uma nova foto ao lado da família na noite deste domingo (25). A imagem, tirada no quarto do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, conta com os filhos Edinho e Joshua, a filha Flávia, a esposa de Pelé, Marcia Aoki, e netos do ex-jogador.
Na legenda da publicação, Kely agradece o atendimento médico e "reconhece o privilégio que é estar em um hospital como o Albert Einstein" e "ver nosso pai ser tratado por esses profissionais, super competentes e extremamente carinhosos".
"Mesmo na tristeza temos só que agradecer. Agradecer por estar juntos, agradecer pelo carinho de todos vocês, agradecer por poder estar aqui agora com ele. Feliz Natal", disse a filha do Rei. "Muita saúde, muito amor, muita alegria, muita gargalhadas e muita paixão, hoje e sempre, para todos vocês. Mais uma noite juntinhos com ele", afirmou.

A SAÚDE DE PELÉ

Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon em 2021. Ele precisa ir ao hospital com frequência para dar seguimento ao atendimento e avaliação. Neste tratamento, ele já foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital em setembro do ano passado.
Sua saúde já havia sido assunto no início do ano, quando exames constataram a metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado. Desde o dia 29 de novembro, ele está internado em São Paulo.

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