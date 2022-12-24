  • Início
  • Esportes
  • 'Pai, a minha força é a sua', escreve Edinho para Pelé em postagem
Rei internado

'Pai, a minha força é a sua', escreve Edinho para Pelé em postagem

Filho do Rei veio a São Paulo para passar o Natal no hospital com a família

Publicado em 24 de Dezembro de 2022 às 17:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 dez 2022 às 17:07
SÃO PAULO, SP - Edinho, filho de Pelé, postou na tarde deste sábado (24), no Instagram, uma foto em que aparece de mãos dadas com o pai. "Pai, a minha força é a sua força", escreveu na legenda.
A foto foi tirada no Hospital Israelita Albert Einstien, em São Paulo, onde o Rei está internado desde o fim de novembro por causa de um câncer no cólon. Ele não responde mais à quimioterapia e está em cuidados paliativos.
Ex-goleiro e atual técnico do Londrina, Edinho veio a São Paulo para passar o Natal junto com a família, que acompanha Pelé no hospital.
Na noite de sexta (23), Kely Cristina, filha de Pelé, postou uma foto abraçada com o pai. "Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos", escreveu ela, após suposições sobre o estado de saúde do Rei inundarem as redes sociais.
Na quarta (21), o Einstein informou que o estado de saúde de Pelé havia piorado. "Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca", diz o boletim daquela data, assinado pelos médicos Fábio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto.

LEIA MAIS 

Pelé tem piora e precisa de cuidados cardíacos e renais, diz hospital

Filha diz que Pelé passará Natal no hospital em companhia da família

Filha de Pelé segura mão do pai no hospital durante jogo da Argentina

Conmebol sugere mudança no uniforme da Seleção em homenagem a Pelé

'Nosso Rei tem que melhorar', diz Cristiano Ronaldo sobre Pelé

