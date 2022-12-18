Ronaldo Fenômeno parabeniza Messi por Copa

Ronaldo rasgou elogios a Lionel Messi depois da conquista da Copa do Mundo 2022 pelo craque argentino. Ex-jogador e astro do Brasil no título de 2002, o Fenômeno disse que o talento do canhoto joga para escanteio qualquer rivalidade.

"O futebol deste cara joga para escanteio qualquer rivalidade - até mesmo a histórica entre Brasil e Argentina. Vi muito brasileiro - e gente do mundo inteiro - torcendo por Messi nesta final eletrizante. Uma despedida à altura do gênio que, muito além de craque da Copa, capitaneou uma era. Imagino a festa no céu do meu amigo Diego. Aqui, somos milhões de todas as nacionalidades a te aplaudir de pé. Parabéns, Messi!", afirmou Ronaldo, nas redes sociais.

O futebol deste cara joga pra escanteio qualquer rivalidade. Vi muito brasileiro - e gente do mundo inteiro - torcendo pelo Messi nesta final eletrizante. Uma despedida à altura do gênio que, muito além de craque da Copa, capitaneou uma era.



Parabéns, Messi! pic.twitter.com/djwuKJzexa — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) December 18, 2022

Lionel Messi coroou uma atuação brilhante na Copa do Mundo 2022 com o prêmio de melhor jogador da competição. O astro ficou com o título após vitória sobre a França nos pênaltis (4 a 2). As seleções empataram por 3 a 3 no tempo normal e prorrogação.