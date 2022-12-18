Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Argentina é tri

Ronaldo Fenômeno parabeniza Messi por Copa

Ex-jogador e astro do Brasil no título de 2002, o Fenômeno disse que o talento do canhoto joga para escanteio qualquer rivalidade entre Brasil e Argentina

Publicado em 18 de Dezembro de 2022 às 17:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 dez 2022 às 17:44
Ronaldo rasgou elogios a Lionel Messi depois da conquista da Copa do Mundo 2022 pelo craque argentino. Ex-jogador e astro do Brasil no título de 2002, o Fenômeno disse que o talento do canhoto joga para escanteio qualquer rivalidade.
"O futebol deste cara joga para escanteio qualquer rivalidade - até mesmo a histórica entre Brasil e Argentina. Vi muito brasileiro - e gente do mundo inteiro - torcendo por Messi nesta final eletrizante. Uma despedida à altura do gênio que, muito além de craque da Copa, capitaneou uma era. Imagino a festa no céu do meu amigo Diego. Aqui, somos milhões de todas as nacionalidades a te aplaudir de pé. Parabéns, Messi!", afirmou Ronaldo, nas redes sociais.
Lionel Messi coroou uma atuação brilhante na Copa do Mundo 2022 com o prêmio de melhor jogador da competição. O astro ficou com o título após vitória sobre a França nos pênaltis (4 a 2). As seleções empataram por 3 a 3 no tempo normal e prorrogação.
O camisa 10 argentino ainda bateu o recorde de mais jogos na Copa e foi o vice-artilheiro do Catar, com sete gols marcados. Mbappé, com três bolas na rede na decisão e oito no total, foi o líder da estatística.

LEIA MAIS SOBRE A FINAL DA COPA

Neymar parabeniza Messi por título da Copa do Mundo com a Argentina

Reveja o programa Gazeta na Rede: Especial Copa sobre tri da Argentina

Emocionado, Scaloni diz ter sorte de ganhar Copa com a Argentina

Campeão com a Argentina, Messi é eleito o melhor jogador da Copa

'Conseguimos o que sonhei': diz herói da Argentina após título nos pênaltis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Skate em Vitória
Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi
Imagem de destaque
5 formas de se conectar com a força dos Pretos Velhos
Os disparos de um ataque a tiros atingiram diversas casas na Rua Porto Alegre, em Palmeiras, na Serra
Jovem de 19 anos é assassinado após sair de distribuidora de bebidas na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados