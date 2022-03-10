Felipe Melo valoriza vitória do Fluminense e pede time sem soberba na Libertadores: 'Mais um passo'

O Fluminense conquistou uma importante vantagem ao vencer o Olímpia por 3 a 1, na última quarta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Libertadores. Após a partida, o volante Felipe Melo exaltou o resultado depois de um duelo complicado, mas pregou cautela. O confronto de volta será na próxima quarta, em Assunção, no Paraguai, às 21h30 (de Brasília). Quem passar garante vaga na fase de grupos.— Na base do “ruf ruf” o time lutou. Time de tradição, tricampeão da Libertadores. Mais um passo. Muita humildade, sem soberba nenhuma porque lá no Paraguai vai ser muito difícil. Mas temos condições. Mais um passo - disse o jogador em vídeo publicado nas redes oficias do clube.
Os tricolores terão vantagem no Paraguai e podem até perder por um gol de diferença para sair com a vaga na fase de grupos. Uma derrota por dois gols levará a disputa para os pênaltis. Vale lembrar que não há mais o gol fora de casa como critério de desempate.
Antes de pensar no jogo de volta, o Tricolor faz o último jogo da Taça Guanabara, da qual já é campeão, no sábado, contra o Boavista, às 16h.