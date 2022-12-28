Joia da base do Vasco, Rayan assina primeiro contrato profissional

O Vasco divulgou, na tarde desta terça-feira (27), a assinatura do contrato profissional com Rayan, joia da base de apenas 16 anos. O vínculo do atacante será válido até dezembro de 2025.

Apesar da idade, Rayan já tem jogos na categoria sub-20 e integra o grupo que está em preparação para disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem. O jovem está no time cruz-maltino desde os seis anos.

Rayan assinou o contrato com o Vasco e torcedores comemoram nos comentários da publicação oficial Crédito: Reprodução / Instagram @vascodagama

"É um dos dias mais felizes da minha vida. É um sonho que está sendo realizado. Agradeço a minha família e todas os profissionais do Vasco que ajudaram na minha formação até aqui. Ver minha família feliz é o que me deixa mais motivado, ainda mais porque meus pais passaram por muita dificuldade", disse Rayan, ao site oficial.