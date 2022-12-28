Joia da base do Vasco, Rayan assina primeiro contrato profissional

O Vasco divulgou, na tarde desta terça-feira (27), a assinatura do contrato profissional com Rayan, joia da base de apenas 16 anos. O vínculo do atacante será válido até dezembro de 2025.
Apesar da idade, Rayan já tem jogos na categoria sub-20 e integra o grupo que está em preparação para disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem. O jovem está no time cruz-maltino desde os seis anos.
"É um dos dias mais felizes da minha vida. É um sonho que está sendo realizado. Agradeço a minha família e todas os profissionais do Vasco que ajudaram na minha formação até aqui. Ver minha família feliz é o que me deixa mais motivado, ainda mais porque meus pais passaram por muita dificuldade", disse Rayan, ao site oficial.
O atacante é filho do ex-zagueiro Valkmar, também revelado pela base do Vasco e que fez parte do elenco multicampeão pelo clube entre 1997 e 2000. Nascido em 2006, Rayan tem passagens pela seleção brasileira sub-15 e sub-17 e foi o artilheiro da categoria sub-17 na temporada 2022, com 29 gols marcados em 34 jogos.