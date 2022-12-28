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Aos 16 anos

Joia da base do Vasco, Rayan assina primeiro contrato profissional

Apontado como uma das grandes joias da base do Vasco, o atacante Rayan, de 16 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o clube

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 09:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 dez 2022 às 09:45
O Vasco divulgou, na tarde desta terça-feira (27), a assinatura do contrato profissional com Rayan, joia da base de apenas 16 anos. O vínculo do atacante será válido até dezembro de 2025. 
Apesar da idade, Rayan já tem jogos na categoria sub-20 e integra o grupo que está em preparação para disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem. O jovem está no time cruz-maltino desde os seis anos.
Rayan assinou o contrato com o Vasco e torcedores comemoram nos comentários da publicação oficial
Rayan assinou o contrato com o Vasco e torcedores comemoram nos comentários da publicação oficial Crédito: Reprodução / Instagram @vascodagama
"É um dos dias mais felizes da minha vida. É um sonho que está sendo realizado. Agradeço a minha família e todas os profissionais do Vasco que ajudaram na minha formação até aqui. Ver minha família feliz é o que me deixa mais motivado, ainda mais porque meus pais passaram por muita dificuldade", disse Rayan, ao site oficial.
O atacante é filho do ex-zagueiro Valkmar, também revelado pela base do Vasco e que fez parte do elenco multicampeão pelo clube entre 1997 e 2000. Nascido em 2006, Rayan tem passagens pela seleção brasileira sub-15 e sub-17 e foi o artilheiro da categoria sub-17 na temporada 2022, com 29 gols marcados em 34 jogos.

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