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Perda para o futebol

Ex-jogador capixaba que jogou com Pelé, e foi ídolo no América-MG morre aos 79

Jair Bala veio a óbito nesta terça-feira (27), em Belo Horizonte, onde estava internado há algumas semanas. Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, ex-jogador substituiu Pelé no jogo do milésimo gol

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2022 às 18:38
Jair Bala foi homenageado recentemente pela torcida do clube mineiro
Jair Bala foi homenageado recentemente pela torcida do clube mineiro Crédito: Instagram América Mineiro/Reprodução
Morreu nesta terça-feira (27), em Belo Horizonte, o ex-jogador capixaba Jair Bala, aos 79 anos. Ele estava internado na cidade mineira há algumas semanas e tinha uma saúde debilitada, devido um AVC que sofreu em 2020.
Jair nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, atuou pela base do Estrela do Norte, mas foi revelado pelo Flamengo na década de 60. Teve passagens por Botafogo, Palmeiras, Santos e América Mineiro, onde é ídolo e um dos maiores artilheiros do clube. Também atuou como treinador após se aposentar dos gramados e dirigiu diversas equipes do futebol mineiro, além de ter sido campeão da Taça de Prata (antiga segunda divisão) pelo Londrina.
Cruzeiro, Atlético e América Mineiro se manifestaram nas redes sociais e prestaram homenagens ao ex-jogador.

EPISÓDIO COM PELÉ

Em 1969, contra o Vasco no Maracanã, o rei do futebol marcava seu milésimo gol na carreira. Foi Jair Bala que substitui Pelé após o gol marcado na partida histórica.

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