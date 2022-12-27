Ex-jogador capixaba que jogou com Pelé, e foi ídolo no América-MG morre aos 79

Jair Bala foi homenageado recentemente pela torcida do clube mineiro Crédito: Instagram América Mineiro/Reprodução

Morreu nesta terça-feira (27), em Belo Horizonte, o ex-jogador capixaba Jair Bala, aos 79 anos. Ele estava internado na cidade mineira há algumas semanas e tinha uma saúde debilitada, devido um AVC que sofreu em 2020.

Jair nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, atuou pela base do Estrela do Norte, mas foi revelado pelo Flamengo na década de 60. Teve passagens por Botafogo, Palmeiras, Santos e América Mineiro, onde é ídolo e um dos maiores artilheiros do clube. Também atuou como treinador após se aposentar dos gramados e dirigiu diversas equipes do futebol mineiro, além de ter sido campeão da Taça de Prata (antiga segunda divisão) pelo Londrina.

Cruzeiro, Atlético e América Mineiro se manifestaram nas redes sociais e prestaram homenagens ao ex-jogador.

NOSSO ETERNO ÍDOLO! ?



Todas as homenagens ainda são poucas para resumir tudo o que Jair Bala representa para nós.



Já marcado em nossa história, agora nos acompanhará de um lugar bem melhor, mas temos certeza que sua memória continuará viva para todos os torcedores! pic.twitter.com/ufw4mIhIwK — América FC ✊? (@AmericaMG) December 27, 2022

Lamentamos o falecimento de Jair Bala, uma das grandes referências na história do futebol mineiro. Aos familiares, amigos e fãs, desejamos força neste momento de dor. pic.twitter.com/AIg9oRKF8r — Cruzeiro ? (@Cruzeiro) December 27, 2022

O #Galo lamenta profundamente o falecimento de Jair Bala, ídolo do @AmericaMG e ícone do futebol mineiro. Desejamos força aos familiares, amigos e a todos os torcedores do clube neste momento de tristeza. ?? https://t.co/XHySleqIUB — Atlético (@Atletico) December 27, 2022

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