Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Fortaleza e Brasília ganham lobby por Supercopa entre Flamengo e Palmeiras
Disputa

Fortaleza e Brasília ganham lobby por Supercopa entre Flamengo e Palmeiras

A ideia da CBF é colocar o duelo para o dia 28 de janeiro. Times reclamam da demora para a definição do local

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 18:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 dez 2022 às 18:04
Flamengo começou melhor na partida, mas Palmeiras equilibrou o jogo na segunda parte
Flamengo e Palmeiras se preparam para mais um grande jogo Crédito: Cesar Greco
Ainda sem uma definição, as cidades de Fortaleza (CE) e Brasília (DF) têm ganhado lobby para receber a Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras. O clube paulista, no entanto, ainda não foi consultado oficialmente e não abre mão de opinar sobre a decisão. A ideia da CBF é colocar o duelo para o dia 28 de janeiro.
Durante a Copa do Mundo, em 8 de dezembro, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, afirmou que pretendia levar o jogo para o mesmo país em que o Mundial de Clubes seria disputado. Na mesma data, o Palmeiras refutou a ideia por meio de um ofício, por entender que tal atitude beneficiaria o Flamengo, já que faria da partida uma etapa preparatória do clube rubro-negro para o Mundial.
Com o impasse, a ideia de realizar a partida no Brasil ganhou força, e o Nordeste se oferece como possibilidade. Caso aconteça na região, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE), surge como uma das favoritas. Já o estádio Mané Garricha, em Brasília (DF), corre por fora com a expertise de já ter sido sede da competição em 2020 e 2021.
A tendência pela desistência do jogo ocorrer no exterior cresce, entre outras razões, porque a derrocada da seleção brasileira na Copa do Mundo tirou valor da partida. Uma Supercopa de um país campeão do mundo teria muito mais atratividade como produto. 

INDEFINIÇÃO TRAZ PROBLEMAS

Os clubes não podem fazer as definições relativas a hotel e transporte. Para o Flamengo, pesa ainda a necessidade de coordenar a logística desse jogo com a do Mundial de Clubes, que acontecerá no Marrocos, entre 1 e 11 de fevereiro -o time rubro-negro estreia na semifinal, entre 7 e 8 de fevereiro.
A CBF e os clubes não podem alavancar parcerias mais robustas, tampouco realizar os preparativos locais visando o jogo, diante da indefinição. Nenhuma decisão é esperada nos clubes antes da virada do ano. A decisão da CBF será tomada com a participação dos dois clubes.
A Supercopa do Brasil é um torneio que reúne o campeão brasileiro (Palmeiras) e o campeão da Copa do Brasil (Flamengo). O torneio vale R$ 5 milhões para o vencedor e R$ 2 milhões para o vice.

Veja Também

Richarlison disputa o Prêmio Brasil Olímpico na categoria futebol

O que vi do Catar durante a Copa do Mundo

Messi e Argentina consagrados na Copa do Mundo do Catar em dia histórico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados