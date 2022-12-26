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Richarlison disputa o Prêmio Brasil Olímpico na categoria futebol

Geovanna Santos e Déborah Medrado, na ginástica rítmica, completam a lista de capixabas na disputa pelo "Oscar do Esporte Brasileiro", que será entregue no dia 2 de fevereiro

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 19:12

Públicado em 

26 dez 2022 às 19:12
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

O atacante capixaba Richarlison estreia na Copa do Mundo do Catar contra seleção da Sérvia no estádio Lusail
O atacante capixaba Richarlison estreia na Copa do Mundo do Catar contra seleção da Sérvia no estádio Lusail Crédito: Vitor Jubini
Três atletas capixabas concorrem ao Prêmio Brasil Olímpico (PBO), a principal premiação do esporte olímpico no país. Atual campeão do prêmio na categoria futebol, Richarlison está mais uma vez concorrendo. Na ginástica rítmica, Déborah Medrado e Geovanna Santos fecham a lista de capixabas na disputa do prêmio que será entregue no dia 02 de fevereiro de 2023, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. 
O evento, que é realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), abre espaço para premiação dos atletas brasileiros que brilharam em 2022, nas 51 modalidades olímpicas, liderando o quadro de medalhas nos Jogos Sul-americanos de Assunção e conquistando 23 medalhas em provas olímpicas, em Mundiais ou competições equivalentes. 
Richarlison recebeu o prêmio em 2021 após brilhar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde foi o artilheiro da competição e conduziu a Seleção Brasileira à medalha de ouro. Neste ano, a favor do capixaba pesa o bom desempenho na Copa do Mundo do Catar, mesmo com a eliminação precoce da Seleção Brasileira. 
Na ginástica rítmica, Déborah Medrado fez parte do conjunto brasileiro que fez história no Mundial de Sofia, na Bulgária, ao conquistar o quinto lugar geral, e também foi campeão pan-americano. No individual. Geovanna Santos conquistou dois ouros e uma prata no Pan. 
Déborah Medrado e Geovanna Santos fizeram bonito nos Jogos Olímpicos de Tóquio
Déborah Medrado e Geovanna Santos fizeram bonito nos Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Vitor Jubini
Além dos melhores atletas em cada uma das 51 modalidades olímpicas, serão mantidas as tradicionais premiações de Atleta do Ano (masculino e feminino), além do Atleta da Torcida, escolhido através de votação popular. Os melhores atletas do ano são definidos por um Colégio Eleitoral formado por jornalistas, dirigentes, Comissão de Atletas do COB, patrocinadores, ex-atletas e personalidades do esporte. E este colunista que vos escreve participou da votação, que está aberta até o dia 05 de janeiro.  
Presidente do COB, o capixaba Paulo Wanderley destacou a relevância da premiação. “O PBO é um evento para premiar o presente do esporte brasileiro, mas também incentivar o futuro e relembrar e homenagear os que pavimentaram esse caminho de sucesso que temos trilhado. Será mais um evento para mostrar alguns dos principais valores que nos movem: excelência, respeito e amizade”, afirmou.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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