Richarlison fatura o Prêmio Brasil Olímpico 2021 no futebol

Único capixaba que conquistou uma medalha nas Olimpíadas de Tóquio, Richarlison faturou mais um prêmio: Melhor Atleta do ano no futebol. O anúncio foi feito pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), nesta quinta-feira (11), quando a entidade divulgou os atletas que concorrem ao troféu de Melhor Atleta do Ano do Prêmio Brasil Olímpico 2021 e também o nome dos 51 melhores atletas em cada modalidade esportiva olímpica (confira a lista no final da matéria).
Filho ilustre de Nova Venécia, na Região Noroeste do Espírito Santo, Rcharlison foi o artilheiro da competição de futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio e peça fundamental na equipe que conquistou a medalha de ouro ao vencer a Espanha por 2 a 1 no Yokohama Stadium. Desmpenho que certamente o conduziram a mais essa premiação em sua carreira.
O processo para a escolha dos indicados a Melhor Atleta do Ano e dos melhores das modalidades foi realizada por um colégio eleitoral formado por jornalistas, dirigentes, Comissão de Atletas do COB, patrocinadores, ex-atletas e personalidades do esporte.
O Prêmio Brasil Olímpico 2021 terá outras premiações, como a homenagem ao “Melhor Técnico” e a entrega do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, destinado a personalidades do esporte que representem os valores que marcaram a vida e a carreira do saltador, como ética, espírito coletivo, eficiência técnica e física, respeito ao próximo e companheirismo. As novidades ficam por conta da criação de outras duas premiações: o Troféu TIM Transforma, para projetos que transmitam os Valores Olímpicos, e o Troféu Inspire, uma homenagem da Riachuelo às mulheres de destaque no Movimento Olímpico do Brasil. Além do prêmio Atleta da Torcida, que terá os nomes que estão na disputa revelados no próximo domingo (14),quando será aberta a votação popular pela Internet.
A revelação do prêmio de Melhor Atleta do Ano do Prêmio Brasil Olímpico 2021, em que disputam Ana Marcela Cunha (maratona aquática), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Andrade (ginástica artística), no feminino; e Hebert Conceição (boxe), Isaquias Queiroz (canoagem velocidade) e Italo Ferreira (surfe), no masculin, vai acontecer no dia 07 de dezembro, em cerimônia no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju-SE.
"Pela primeira vez no Nordeste, o Prêmio Brasil Olímpico celebrará a melhor campanha da história do país em Jogos Olímpicos. Tenho certeza de que será uma grande festa em homenagem aos atletas, técnicos e a todos que contribuíram para esse resultado memorável em Tóquio", afirmou o presidente do COB, Paulo Wanderley. “O esporte olímpico brasileiro estará muito bem representado por qualquer um desses atletas que conquistar o troféu de Melhor Atleta do Ano. Os concorrentes são muito fortes e encantaram o país com a qualidade de suas performances em Tóquio”, completou.
CONHEÇA OS VENCEDORES EM CADA MODALIDADE DO PRÊMIO BRASIL OLÍMPICO 2021
- Atletismo - Alison dos Santos
- Badminton - Ygor Coelho
- Basquete 3x3 - Fabrício Veríssimo
- Basquete 5 x 5 - Clarissa dos Santos
- Beisebol - Thyago Vieira
- Boxe - Hebert Conceição
- Canoagem Slalom - Ana Sátila
- Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz
- Ciclismo BMX Freestyle - Eduarda Bordignon
- Ciclismo BMX Racing - Renato Rezende
- Ciclismo Estrada – Vinícius Rangel
- Ciclismo Mountain Bike - Henrique Avancini
- Ciclismo Pista - Wellyda Rodrigues
- Desportos na Neve - Michel Macedo
- Desportos no Gelo - Nicole Silveira
- Escalada Esportiva - Felipe Ho Foganholo
- Esgrima - Nathalie Moellhausen
- Futebol - Richarlison
- Ginástica Artística - Rebeca Andrade
- Ginástica de Trampolim - Camilla Gomes
- Ginástica Rítmica - Duda Arakaki
- Golfe - Alexandre Rocha
- Handebol - Bruna de Paula
- Hipismo Adestramento - João Victor Oliva
- Hipismo CCE - Carlos Parro
- Hipismo Saltos - Marlon Zanotelli
- Hóquei sobre Grama e Indor - Vinicius Vaz
- Judô - Mayra Aguiar
- Karatê – Vinícius Figueira
- Levantamento de Peso - Jaqueline Ferreira
- Maratona Aquática - Ana Marcela Cunha
- Nado Artístico - Laura Miccuci e Luisa Borges
- Natação - Bruno Fratus
- Pentatlo Moderno - Danilo Fagundes
- Polo Aquático - Ana Beatriz Mantellato
- Remo - Lucas Verthein
- Rugby - Isadora Cerullo
- Saltos Ornamentais - Kawan Pereira
- Skate - Rayssa Leal
- Softbol - Mariana Pereira
- Surf - Italo Ferreira
- Taekwondo - Milena Titoneli
- Tênis - Luisa Stefani e Laura Pigossi
- Tênis de Mesa - Hugo Calderano
- Tiro com Arco - Marcus D’Almeida
- Tiro Esportivo - Felipe Wu
- Triathlon – Vittoria Lopes
- Vela - Martine Grael e Kahena Kunze
- Vôlei – Fernanda Garay
- Vôlei de Praia - Duda Lisboa
- Wrestling - Laís Nunes