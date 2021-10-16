Seleção Brasileira: atacantes colocam interrogação na cabeça de Tite

O total de 11 atacantes disputam entre 6 e 7 vagas no time que vai disputar a Copa do Mundo Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo do Qatar, em 2022. Matematicamente isso ainda não se confirmou, mas vamos deixar as formalidades por aqui. Afinal, todos sabemos que resta ao Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas apenas datas reservadas para a equipe honrar compromissos no gramado.

Entretanto, esta última rodada das Eliminatórias, principalmente a convincente goleada por 4 a 1 no Uruguai, em Manaus, trouxe uma disputa que pode se tornar bastante interessante nos últimos jogos do Brasil na competição: quem serão os atacantes que Tite vai levar para o Catar no ano que vem? Quem você levaria?

Certamente, o treinador da Seleção hoje tem um ponto de interrogação em sua cabeça. Isso se dá pelas ótimas atuações de Raphinha, desconhecido da maioria do público, mas que exibiu ótimas credenciais, pelo desempenho bem abaixo da média de Gabriel Jesus, e também de Gabigol, que ainda não mostrou o futebol que joga no Flamengo vestindo a “amarelinha”, mas que marcou dois gols nos últimos três jogos e certamente ganhou pontos com o técnico Tite.

Com variações pelos lados, centroavante ou falso 9, e ainda um atacante com liberdade para recuar e tentar armar o jogo, o Brasil joga efetivamente com três atacantes, que no duelo contra o Uruguai foram Neymar, Gabriel Jesus e Raphinha. Na reserva estavam Antony, Gabigol e Vinicius Junior.Ou seja, em sua lista de homens de frente, Tite conta com seis atletas.

Vale lembrar que na convocação para esta rodada das Eliminatórias, Tite não contou com Richarlison e Firmino, seus jogadores de confiança, mas que estavam lesionados quando saiu a lista. Matheus Cunha chegou a ser convocado, mas também não compareceu por conta de lesão. Além destes, Tite já optou por Malcom em uma de suas convocações, mas o atleta teve que retornar ao Zenit e não conseguiu jogar pela Seleção.

Contabilizando, Tite tem 10 jogadores em seu radar para seis vagas, que podem virar sete, no máximo. Se lembrarmos que Everton Cebolinha também conta com a simpatia do treinador chegamos a 11 atacantes. E aí? Quem serão os escolhidos de Tite?

Raphinha marcou dois gols na vitória do Brasil sobre o Uruguai e se mostrou uma grata surpresa nesta rodada das Eliminatórias Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Neymar é intocável. Raphinha ganhou destaque por encantar como todos os outros não faziam há tempos. Antony tem entrado muito bem. Gabigol parece mais à vontade a cada dia. Gabriel Jesus precisa acordar para não ficar de fora dessa lista. RIcharlison e Firmino, apesar do prestígio com o técnico, agora vão precisar mostrar mais futebol para carimbarem o passporte para o Catar. Os demais ainda buscam seu lugar ao sol.