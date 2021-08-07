Artilheiro, rei da resenha e quase vilão: a trajetória de ouro de Richarlison

Richarlison brilhou nos Jogos Olímpicos de TóquioCrédito: Vitor Jubini
Peça fundamental na Seleção brasileira que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Richarlison colecionou momentos ao longo de sua trajetória na competição. Teve de tudo: artilharia, resenha, zoeira com alemães e argentinos, momento garçom e gols perdidos que poderiam ter deixado a vida do Brasil muito mais fácil na final em que venceu a Espanha por 2 a 1, na manhã deste sábado (07), no Yokohama International Stadium.
O atacante capixaba chegou à Seleção Olímpica após o corte do atacante Pedro, que não foi liberado pelo Flamengo. Richarlison queria disputar as Olimpíadas e pediu ao Everton para liberá-lo, brigou no clube por isso, e desde o início mostrou que queria vestir a camisa amarela, mesmo tendo disputado recentemente a Copa América.
Logo no primeiro jogo, o Pombo deixou bem claro que não estava para brincadeira: três gols em cima da Alemanha para encaminhar a vitória por 4 x 2 sobre os rivais e abrir de maneira categórica a campanha do Brasil em Tóquio. Na sequência um jogo tímido contra a Costa do Marfim, mas logo depois mais um jogo de matador. Colocou duas bolas nas redes da Arábia Saudita e garantiu a vitória do Brasil por 3 a 1.
Richarlison marcou os gols que garantiram a vitória do Brasil sobre a Arábia SauditaCrédito: Vitor Jubini
Após a vitória sobre a Arábia Saudita, que classificou o Brasil às oitavas de final, Richarlison tirou onda com alemães e argentinos, eliminados precocemente na primeira fase das Olimpíadas. "No mata-mata, independente do time que vir, a gente vai estar mais entrosado ainda. Vamos comemorar hoje à noite. Ainda mais com Alemanha fora, que é felicidade em dobro", brincou. E depois ainda postou vídeos em suas redes sociais em que falava "tchau, hermanitos" ao lado de outros jogadores da Seleção.
Richarlison estava tão impossível que sobrou até para Juliette Freire. A sister que venceu o Big Brother Brasil 2021 postou nas redes sociais que estava surpresa com a quantidade de atletas bonitos que estavam disputando as Olimpíadas. Foi a deixa que Richarlison precisava para aprontar mais uma das suas. Ele respondeu Juliette com uma foto e levou a internet à loucura.
Veio o primeiro jogo do mata-mata: Brasil x Egito. Uma partida disputada e ruim para o Brasil, que viu o Egito se concentrar na retranca e fechar todos os espaços. Mas foi em uma jogada de Richarlison que a Seleção conseguiu chegar ao gol. Ele recebeu na área e deu um belo passe para Matheus Cunha definir para as redes. Nesse dia, o atacante capixaba se mostrou disposto a ajudar a Seleção em qualquer função.
“É o que eu venho fazendo durante a competição e sempre venho falando. Quando não der para fazer gol, vou ajudar com assistência ou com carrinho, onde o professor Jardine precisar. Estou preparado para tudo e vou entregar o meu máximo", afirmou o Pombo.
GOLS PERDIDOS NA FINAL, MAS OURO MAIS QUE MERECIDO
Brasil e Espanha se enfrentam pela final do futebol masculino das OlimopiCrédito: Vitor Jubini
Após ser decisivo na vitória sobre o Egito, Richarlison teve jogo discreto diante do México na semifinal, mas voltou a ser protagonista na decisão frente à Espanha. Aos 35 minutos, o goleiro espanhol Unai Simon saiu atabalhoado do gol e atropelou o atacante Matheus Cunha. Com o auxílio do VAR, o árbitro australiano Chris Beath assinalou pênalti. Richarlison assumiu a responsabilidade da cobrança, mas bateu para fora, isolou.
No segundo tempo, quando o Brasil já vencia o jogo por 1 a 0, o atacante capixaba teve boa chance para deixar a vida do Brasil mais tranquila no jogo. Ele recebeu em velocidade dentro da área, deixou o zagueiro rival no chão, mas a finalização bateu no goleiro e depois caprichosamente no travessão. Não era o dia do gol do Pombo, mas quem liga, os gols perdidos não fizeram falta e a Seleção se tornou bicampeã olímpica.
O saldo de Richarlison é muito positivo. Primeiro mostrou vontade e raça para vestir a camisa amarela, decidiu jogos importantes, foi o artilheiro das Olimpíadas de Tóquio e acrescentou muito ao elenco do técnico Jardine. Medalha de ouro muito merecida para um dos protagonistas do Brasil nesta edição das Olimpíadas.
Filipe Souza
Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.