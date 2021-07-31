"Quando não tiver gol, vai ter assistência, carrinho e entrega", diz Richarlison

Artilheiro isolado dos Jogos Olímpicos de Tóquio com cinco gols, Richarlison não balançou as redes na vitória do Brasil por 1 a 0 sobre o Egito, na manhã deste sábado (31), no Saitama Stadium, mas se mostrou mais uma vez decisivo para a Seleção. Foi dele a assistência para Matheus Cunha anotar o gol que garantiu a vitória e a classificação para a semifinal.
Ao fim da partida, o atacante capixaba destacou a entrega que todos precisam ter para o Brasil seguir firme na busca pelo título. “É o que eu venho fazendo durante a competição e sempre venho falando. Quando não der para fazer gol, vou ajudar com assistência ou com carrinho, onde o professor Jardine precisar. Estou preparado para tudo e vou entregar o meu máximo. Vou continuar focado para buscar essa medalha de ouro”.
Questionado sobre o desgaste físico de participar de duas competições seguidas com a camisa da Seleção Brasileira, já que saiu da Copa América direto para os Jogos Olímpicos, Richarlison garantiu que está inteiro e não pretende desacelerar.
“Eu tô mentalmente forte. Tô novo ainda, tenho minha carreira toda pela frente e quero aproveitar o máximo possível. Tô muito feliz de estar aqui. É uma competição muito importante para nós brasileiros. Temos que manter esse ouro e vamos trabalhar para isso.”
Richarlison volta a campo com a Seleção Brasileira na próxima terça-feira (03), quando vai enfrentar o México, às 5h, no Kashima Stadium, pela semifinal do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio.