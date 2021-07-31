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"Quando não tiver gol, vai ter assistência, carrinho e entrega", diz Richarlison

Atacante capixaba foi decisivo na vitória sobre o Egito, desta vez deu passe com açúcar para Matheus Cunha balançar as redes

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 09:57

Públicado em 

31 jul 2021 às 09:57
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza Filipe Souza
Richarlison foi fundamental para a vitória da Seleção Brasileira sobre o Egito
Richarlison foi fundamental para a vitória da Seleção Brasileira sobre o Egito Crédito: Vitor Jubini
Artilheiro isolado dos Jogos Olímpicos de Tóquio com cinco gols, Richarlison não balançou as redes na vitória do Brasil por 1 a 0 sobre o Egito, na manhã deste sábado (31), no Saitama Stadium, mas se mostrou mais uma vez decisivo para a Seleção. Foi dele a assistência para Matheus Cunha anotar o gol que garantiu a vitória e a classificação para a semifinal.
Ao fim da partida, o atacante capixaba destacou a entrega que todos precisam ter para o Brasil seguir firme na busca pelo título. “É o que eu venho fazendo durante a competição e sempre venho falando. Quando não der para fazer gol, vou ajudar com assistência ou com carrinho, onde o professor Jardine precisar. Estou preparado para tudo e vou entregar o meu máximo. Vou continuar focado para buscar essa medalha de ouro”.

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Questionado sobre o desgaste físico de participar de duas competições seguidas com a camisa da Seleção Brasileira, já que saiu da Copa América direto para os Jogos Olímpicos, Richarlison garantiu que está inteiro e não pretende desacelerar.
“Eu tô mentalmente forte. Tô novo ainda, tenho minha carreira toda pela frente e quero aproveitar o máximo possível. Tô muito feliz de estar aqui. É uma competição muito importante para nós brasileiros. Temos que manter esse ouro e vamos trabalhar para isso.” 

Brasil vence o Egito e está na semifinal do futebol masculino em Tóquio

Richarlison volta a campo com a Seleção Brasileira na próxima terça-feira (03), quando vai enfrentar o México, às 5h, no Kashima Stadium, pela semifinal do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio. 

Filipe Souza

Filipe Souza Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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