"Quando não tiver gol, vai ter assistência, carrinho e entrega", diz Richarlison

Richarlison foi fundamental para a vitória da Seleção Brasileira sobre o Egito Crédito: Vitor Jubini

Artilheiro isolado dos Jogos Olímpicos de Tóquio com cinco gols, Richarlison não balançou as redes na vitória do Brasil por 1 a 0 sobre o Egito, na manhã deste sábado (31), no Saitama Stadium, mas se mostrou mais uma vez decisivo para a Seleção. Foi dele a assistência para Matheus Cunha anotar o gol que garantiu a vitória e a classificação para a semifinal.

Ao fim da partida, o atacante capixaba destacou a entrega que todos precisam ter para o Brasil seguir firme na busca pelo título. “É o que eu venho fazendo durante a competição e sempre venho falando. Quando não der para fazer gol, vou ajudar com assistência ou com carrinho, onde o professor Jardine precisar. Estou preparado para tudo e vou entregar o meu máximo. Vou continuar focado para buscar essa medalha de ouro”.

Questionado sobre o desgaste físico de participar de duas competições seguidas com a camisa da Seleção Brasileira, já que saiu da Copa América direto para os Jogos Olímpicos, Richarlison garantiu que está inteiro e não pretende desacelerar.

“Eu tô mentalmente forte. Tô novo ainda, tenho minha carreira toda pela frente e quero aproveitar o máximo possível. Tô muito feliz de estar aqui. É uma competição muito importante para nós brasileiros. Temos que manter esse ouro e vamos trabalhar para isso.”

Brasil vence o Egito e está na semifinal do futebol masculino em Tóquio