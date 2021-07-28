Richarlison assume protagonismo, zoa a Alemanha e manda recado para o ES

Richarlison assume papel de protagonista da Seleção Brasileira na Olimpíada Crédito: Vitor Jubini

“Foi para isso que eu briguei no Everton, foi para estar aqui. Briguei também para pegar essa camisa 10. Muitos falaram que iria pesar para mim... Mas eu sei do peso que eu carrego e as responsabilidades que eu tenho dentro de campo. Eu venho fazendo o que eu sei de melhor, que é marcar gols e ajudar meus companheiros dentro de campo. Vou continuar focado para que possam sair mais gols”.

Assim, sem falsa modéstia, que o atacante capixaba, agora artilheiro das Olimpíadas com cinco gols, assumiu a posição de protagonista da Seleção Brasileira em Tóquio. Após marcar os dois gols que garantiram a vitória do Brasil sobre a Arábia Saudita por 3 a 1, na manhã desta quarta-feira (28), no Saitama Stadium, Richarlison deixou bem claro que a camisa 10 não está pesando e ele está onde queria estar.

Ciente que a Arábia Saudita dificultou a vida da Seleção Brasileira e que os próximos jogos também não serão fáceis, Richarlison quer o time com os pés no chão, mas também deu uma cutucada na Alemanha, arquirrival do Brasil.

“Equipe da Arábia é muito bem treinada. Um time que dificultou a nossa vida, mas na parte final a gente conseguiu encaixar o jogo e fazer os gols. No mata-mata, independente do time que vir, a gente vai estar mais entrosado ainda. Vamos comemorar hoje à noite. Ainda mais com Alemanha fora, que é felicidade em dobro. Amanhã já começam os treinos e a gente tem que estar focado para o mata-mata”.

Brasil e Arábia Saudita, pela terceira rodada da fase de grupos das Olimpíadas

RECADO PARA A TORCIDA CAPIXABA

Por fim, Richarlison agradeceu a torcida dos capixabas e ressaltou o compromisso em buscar a medalha olímpica. “Queria agradecer todo o povo capixaba, à Nova Venécia, a minha família, e a todos os brasileiros que torcem por nós. Podem continuar torcendo porque vamos fazer de tudo para levar esse ouro para o Brasil”.