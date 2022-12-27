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Coroa

Pelé é homenageado em novo escudo do Santos

O escudo agora tem uma coroa em homenagem a Pelé acima do distintivo. O símbolo foi posicionado entre as estrelas referentes aos títulos mundiais de 1962 e 1963
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 dez 2022 às 17:00

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 17:00

O novo escudo do Santos foi divulgado pelo time nesta terça-feira (27)
O novo escudo do Santos foi divulgado pelo time nesta terça-feira (27) Crédito: Santos/Divulgação
O novo escudo do Santos foi divulgado pelo time nesta terça-feira (27) com uma coroa em homenagem a Pelé, 82, acima do distintivo. O símbolo foi posicionado entre as estrelas referentes aos títulos mundiais de 1962 e 1963, conquistados pelo clube nos anos dourados do Rei do Futebol, e passará a ser usado nos uniformes já em 2023.
A honraria foi proposta no novo estatuto do Santos, aprovado em novembro deste ano. Segundo o artigo 103 do documento, o time passará a usar uma coroa sobre as estrelas dos títulos mundiais em todas as suas camisetas, "em homenagem permanente a Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé". A mudança vale para os times feminino e masculino, que usarão o novo brasão em jogos de futebol profissional e amador, além do futsal.
O Peixe divulgou as fotos durante o media day do time sub-20 e compartilhou nas redes sociais. O time vai estrear os uniformes em sua primeira partida pela Copinha, contra o São Raimundo-RR, a ser realizada em 4 de janeiro de 2023, em Santo André.
Pelé está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro, quando chegou para fazer uma reavaliação do tratamento quimioterápico contra um câncer de cólon. Ele também apresentava um quadro de infecção respiratória.
Boletim médico de quarta-feira (21), o último divulgado pelo hospital, apontou que piorou o estado de saúde dele. De acordo com o texto, o ex-jogador precisa de cuidados relacionados a disfunções renal e cardíaca.
Desde o dia 3, conforme revelado pela Folha de S.Paulo, Pelé não responde mais aos tratamentos da quimioterapia e está em cuidados paliativos exclusivos. Isso quer dizer que a quimioterapia foi suspensa e que ele segue recebendo medidas de conforto, para aliviar a dor e a falta de ar, por exemplo, sem ser submetido a terapias invasivas.
Entenda o que são cuidados paliativos Ao longo do fim de semana, a família do Rei do Futebol chegou ao hospital para passar o Natal com ele. Filhas têm postado nas redes sociais fotos da família reunida no hospital. Até o começo da tarde desta terça-feira (27), não houve novas atualizações sobre o estado de saúde de Pelé.

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